Non tutti sanno che in pochi secondi si può scoprire se un’auto è assicurata e la scadenza dell’assicurazione grazie a questa semplicissima procedura senza app

L’auto è da sempre una delle prerogative che contraddistingue gli italiani. Anche se il mercato, complice il contesto storico, non va come nei tempi d’oro, ancora oggi le strade italiane vedono tante macchine circolare. Ogni automobilista sa che la propria vettura deve essere assicurata.

È noto, però, come si possano trovare anche cittadini che non rispettano questa regola. Bisogna sottolineare che non tutti sanno che in pochi secondi si può scoprire se un’auto è assicurata. Sarà, infatti, sufficiente avere a disposizione un browser sia dal pc che dallo smartphone e il numero di targa del veicolo di cui si è interessati a scoprire qualche dettaglio sulla copertura assicurativa.

Non serve, dunque, scaricare alcuna app, ma semplicemente accedere ad un portale durante una qualsiasi sessione di navigazione. Ed è davvero semplicissimo.

C’è un servizio online che permette di scoprire se è assicurata

Bisogna, infatti, recarsi all’indirizzo Ilportaledellautomobilista.it. Come si può leggere in alto a destra nell’intestazione della home page, si tratta di un sito che fa capo al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile.

Dopo aver avuto accesso nella pagina di ingresso, nel menù in alto si dovrà andare a portare il puntatore (o il dito se si è da un tablet o da uno smartphone) sulla voce Servizi On Line e, senza cliccare, apparirà un menù popup in cui bisognerà selezionare la voce “Verifica Copertura Rca”.

A quel punto si entrerà in una pagina in cui si dovrà scegliere tra Veicolo o Ciclomotore. Qualora si volesse scoprire se un’auto è assicurata bisognerà selezionare la prima opzione. Si avrà quindi accesso ad una nuova schermata dove bisognerà compilare i campi richiesti.

Le voci sono tre. La prima riguarda il tipo di veicolo e le opzioni sono diverse, tra cui “autoveicolo”. Poi si potrà inserire la targa ed infine bisognerà copiare il codice di sicurezza al fianco del campo Captcha.

Basterà avviare la ricerca e si entrerà in possesso di diverse informazioni. Intanto della data di scadenza dell’assicurazione, il nome della compagnia assicuratrice e infine la data di scadenza della copertura. In pochi passi, dunque, si potrà scoprire se l’auto è assicurata.

Una procedura semplice e snella che è messa a disposizione dei cittadini e che vale la pena conoscere per i casi in cui se ne dovesse ritenere di avere necessità.

