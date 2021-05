Viaggiare è una cosa che non facciamo da molto tempo e ci manca incredibilmente, soprattutto in vista del periodo estivo in arrivo.

Sognare non costa niente e viaggiare con la mente in posti nuovi ci fa sentire meglio, ci fa sentire più liberi e senza troppi pensieri.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Ma l’obiettivo di tutti i viaggiatori è riuscire a risparmiare il più possibile, soprattutto tagliando gli sprechi e le spese non necessarie.

In pochi sanno che è possibile risparmiare denaro viaggiando grazie a questi geniali trucchetti da conoscere assolutamente.

Consigli

Se decidiamo di viaggiare potremo optare di evitare le strade a pedaggio, allungheremo la strada e il tempo di percorrenza ma risparmieremo notevolmente.

I parcheggi sono un problema, soprattutto se scegliamo mete famose dove sembra quasi impossibile trovarne di gratuiti.

Abbiamo due alternative: cercare alloggi con parcheggi inclusi o parcheggiare distanti dal centro.

Soprattutto in vista dell’alta stagione, i prezzi degli hotel aumentano, anche i motori di ricerca dedicati potrebbero alzare i prezzi in base all’affluenza di clienti.

Sembra incredibile, ma cercare di tarda sera o notte ci eviterà aumenti improvvisi del prezzo, e quindi di sicuro ci farà risparmiare viaggiando.

Giochiamo d’anticipo, guardiamo offerte e saldi nei mesi o settimane precedenti alla partenza, per l’acquisto di tutto il materiale che ci servirà in viaggio.

Se prediligiamo comprare online, metteremo nel carrello gli articoli che vorremo prendere e attendiamo il momento migliore per procedere.

Risparmiare sul cibo è fondamentale, preparando in anticipo pasti o panini che potremo tenere nella borsa frigo il più possibile o utilizzando i frigobar dell’alloggio.

Esistono anche delle app dedicate a risparmiare nei ristoranti, queste offrono degli sconti sul menù o anche dei menù combinati.

Ulteriori informazioni

Internet è una fonte fondamentale per ottenere consigli di viaggio, anche per chi vuole risparmiare.

Esistono molti forum con i commenti di chi ha visitato un determinato posto e qui troveremo preziosi segreti per visitare le attrazioni migliori spendendo meno.

In pochi sanno che è possibile risparmiare denaro viaggiando grazie a questi geniali trucchetti da conoscere assolutamente.