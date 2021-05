L’estate è alle porte e con lei la volontà di lasciarci alle spalle questo periodo di pandemia e goderci una meritata vacanza. Ma come trovare una località turistica capace di interessarci, economica e allo stesso tempo poco frequentato dai turisti? Questa località esiste. Ed è veramente ad un passo da casa. Per questo motivo oggi scopriremo l’imperdibile isola low cost in cui passare una vacanza stupenda senza il rischio di incontrare troppi turisti.

Un’isola quasi tropicale

Ammettiamolo, tutti noi siamo stanchi di questo periodo di pandemia. Le continue restrizioni, la paura del contagio e le problematiche sul lavoro ci hanno seriamente colpito, lasciandoci un gran bisogno di staccare la spina.

Per cui perché non approfittare della possibilità di passare una bella vacanza lontani da tutto e tutti, pagando veramente poco? Proprio per questo motivo oggi vogliamo presentare delle isole stupende in cui il clima mediterraneo si confonde con una vegetazione rigogliosa e tropicale. Parliamo delle Azzorre, piccolo arcipelago incontaminato raggiungibile tranquillamente in aereo da Lisbona.

L’imperdibile isola low cost in cui passare una vacanza stupenda senza il rischio di incontrare troppi turisti

Le Azzorre sono un insieme di piccole isole incastonate nel bel mezzo dell’Oceano Atlantico e appartenenti al Portogallo. Tutti gli amanti della natura e della tranquillità non potranno non amare le mille opportunità offerte da questo piccolo arcipelago europeo.

In particolare, il clima sempre temperato delle Azzorre permette di fare delle lunghe passeggiate alla scoperta della vegetazione esotica e incontaminata di queste isole. Inoltre, gli amanti del mare non potranno perdersi la possibilità di nuotare con i delfini. Oppure affidarsi alle guide locali e andare all’avvistamento delle balene.

Infine, le Azzorre godono di una cucina tradizionale particolare e veramente tutta da scoprire. Quindi che aspettare? Questo piccolo paradiso incontaminato e lontano dalle rotte turistiche non aspetta altro che essere scoperto.

