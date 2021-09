C’è chi lo usa in tanti modi, come deodorante, dentifricio, disinfettante, per eliminare il calcare e per le pulizie della casa ed altro. Non tutti sanno che il bicarbonato di sodio può essere assunto per trattare diverse patologie facendo attenzione agli effetti collaterali.

In genere, il bicarbonato di sodio è utilizzato anche per calmare le indigestioni, i reflussi acidi e in generale tutte quelle situazioni, che comportano un’eccessiva acidità gastrica.

Infatti grazie alla sua capacità di neutralizzare gli acidi, lo assumiamo per calmare il bruciore di stomaco, per trattare le ulcere peptiche e quando è necessario, per alcalinizzare le urine.

Il bicarbonato è un farmaco che trova impiego in varie patologie, e viene assunto per bocca con delle compresse, con granulato sciolto in acqua oppure per via endovenosa.

Grazie al potere alcalino che il bicarbonato ha sulle urine è possibile assumerlo quando si verifica un’intossicazione da farmaci. Infatti, ne evita l’assorbimento da parte dei reni e ne facilita l’escrezione.

Inoltre, è somministrato per prevenire la formazione di calcoli renali di acido urico.

Il bicarbonato di sodio è impiegato per curare altre patologie come: l’acidosi lattica, l’acidosi metabolica, le aritmie ventricolari e come antiacido nelle pirosi gastriche.

Il suo utilizzo è previsto per il trattamento da intossicazioni di barbiturici, salicilati e alcool metilico, nelle sindromi emolitiche, rabdomiolitiche, e nelle iperuricemie.

Gli effetti collaterali

Prima di assumere il bicarbonato di sodio, è sempre bene consultare il proprio medico. Con il suo errato utilizzo, si può andare incontro ad alcuni effetti collaterali, soprattutto quando lo assumiamo per contrastare l’acidità gastrica.

Tra gli effetti collaterali più comuni abbiamo: disturbi cardiovascolari, difficoltà della respirazione, disturbi renali, disturbi gastrointestinali.

Il bicarbonato di sodio non deve essere assunto da coloro che soffrono di scompenso cardiaco congestizio, di pressione alta, da pazienti che assumono farmaci cortistoreidei e tutti coloro che soffrono di insufficienza renale grave.