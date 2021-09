Il piumino è un capo che non dovrebbe mai mancare nel nostro armadio, perché è utile sia quando piove che quando fa freddo. Con questo capo si ha l’opportunità di vestirsi leggere, ma al tempo stesso di non avere freddo. In questo articolo vedremo come scegliere il piumino giusto in base al proprio fisico per essere sempre femminile. A molte sarà capitato di non saper scegliere il colore, e il modello adatto, se prenderlo lungo o corto, nero oppure di un altra tinta. Poiché sul mercato ce ne sono di tanti colori e di tutte le forme, scegliere il piumino giusto non è semplice.

Ecco come scegliere il piumino giusto in base al proprio fisico per essere sempre femminile

Se abbiamo un fisico a clessidra, cioè con fianchi larghi e seno e spalle piccole, un piumino lungo e svasato è proprio quello che fa al caso nostro. Se abbiamo un fisico a mela, cioè con le spalle e il seno grosso, è d’obbligo sceglierne uno non troppo lungo e neanche troppo spesso. Il problema sorge quando si hanno chili di troppo e si è basse. Una scelta sbagliata potrebbe farci sembrare, goffe e anche più rotondette. Per le taglie 46 si consigliano piumini di media lunghezza, che riescano a coprire il fondoschiena. Per chi è alta sui 160 centimetri si consiglia un piumino che non superi l’altezza delle ginocchia. Se invece l’altezza si aggira attorno ai 170 centimetri, si può anche sceglierne uno lungo fino alle caviglie.

Per quanto riguarda il colore, si consiglia una tinta neutra, come il grigio, il nero, il blu o il bordeaux o di tinte di tendenza come il beige, il nocciola e il terracotta. Per utilizzare questo capo il più possibile, meglio prenderne uno a tinta unita ed evitare colori troppo vistosi. Un grosso dubbio sorge sulla scelta del cappuccio, molto utile ma fastidioso e sportivo. Per seguire la moda di quest’autunno inverno, prenderne uno con collo medio alto e zip bene in vista è la scelta migliore. Se proprio non si può fare a meno del cappuccio, si può optare anche per piumini con cappuccio a scomparsa, oppure estraibile con zip.