Esistono ricette della tradizione italiana che sono ormai talmente tanto radicate nella nostra quotidianità che a volte ne dimentichiamo le origini.

Spesso i piatti più semplici e poveri che possiamo preparare oggi, derivano dalle ristrettezze economiche del passato. Era la fame, infatti, a spingere i nostri avi a sperimentare, riutilizzare gli avanzi e creare nuove prelibatezze, senza sprecare nulla. Ciò che possiamo fare noi è ricordare e prendere spunto dalla tradizione per migliorarci.

Non tutti sanno che basta 1 solo ingrediente segreto per preparare un ottimo pesce all’acqua pazza

Una delle tecniche più utilizzate per preparare il pesce è quella della cosiddetta acqua pazza.

Questo metodo di cottura affonda le proprie radici prevalentemente nella tradizione culinaria delle regioni costiere del Sud Italia.

In quei tempi, a causa della povertà dilagante, bisognava in qualche modo arrangiarsi, perché era proibitivo persino comprare il sale. Per questo motivo, per insaporire il pesce, veniva utilizzata l’acqua di mare, già di per sé salata, insieme ad ingredienti della terra di facile reperibilità.

Infatti, l’acqua pazza è proprio l’acqua di mare sobbollita ed arricchita con il sapore dei pomodori, dell’aglio e del prezzemolo. Una volta creato questo brodo, veniva immerso e cotto il pescato del giorno, che veniva poi consumato con del pane o le friselle.

Oggi, con tutti gli ingredienti a nostra disposizione, questo è un piatto che si può facilmente replicare in casa. Anzi, possiamo anche arricchirlo con altri sapori e renderlo ancora più squisito.

Infatti, non tutti sanno che basta 1 solo ingrediente segreto per preparare un ottimo pesce all’acqua pazza.

Come prepararlo

Ingredienti:

pesce fresco;

400 grammi di pomodorini;

1 spicchio d’aglio;

mezzo bicchiere di vino bianco;

prezzemolo;

sale;

olio extra vergine di oliva.

Procedimento

Per quanto riguarda il pesce, è importante selezionare sempre quello più fresco e, soprattutto, di stagione. In questo periodo, possiamo trovare il cefalo che oltre ad essere economico è anche un concentrato di proteine e fosforo.

Detto questo, per preparare il pesce all’acqua pazza, bisogna far bollire dell’acqua in una padella abbastanza profonda e larga. Al suo interno, poi, andremo ad aggiungere tutti gli ingredienti descritti sopra per realizzare, così, un delizioso brodo caldo. Una volta raggiunto il bollore, inseriamo il pesce pulito, privato delle interiora, delle squame e delle pinne. A questo punto, lasciamo cuocere il tutto per una mezz’oretta a fuoco moderato.

Trascorso il tempo necessario, riponiamo il pesce in una pirofila ed aggiungiamo al brodo il nostro ingrediente segreto: una bella noce di burro. Mescolando, si formerà un cremina che, una volta filtrata, possiamo utilizzare per insaporire il pesce prima di servire.