L’Italia, a livello paesaggistico e culturale, è ritenuto il paese più bello del Mondo. Dalle montagne al mare, dalla storia delle sue città, fino ai piccoli borghi, non esiste luogo sul pianeta in cui siano concentrate così tante bellezze. Forse quelli che apprezzano meno di tutti il proprio territorio sono proprio gli italiani. Spesso preferiscono lontane mete esotiche e ignorano quanto di bello ci possa essere a poche centinaia di chilometri da loro. I luoghi da sogni esistono anche da noi, ma solo pochissimi fortunati hanno il piacere di conoscerli.

In fondo, l’erba del vicino è sempre la più verde. Così i mari, le montagne, le grandi metropoli internazionali. Molti cittadini non apprezzano abbastanza l’Italia a causa degli alti costi, degli scarsi servizi e di quel latente senso di prendere sempre una fregatura.

Esistono alcuni luoghi da favola, che, però sono sconosciuti ai più. In Puglia, per esempio, in pochi sanno che in una basilica italiana si può assistere alla messa guardando un meraviglioso mare. Per raggiungerla, dobbiamo uscire a Trani, sull’autostrada A14 direzione Taranto. A pochi chilometri dall’aeroporto di Bari, questa cittadina è davvero un gioiello. Il suo centro storico si visita in poche ore, ma merita assolutamente un occhio di riguardo per le tante bellezze artistiche concentrate in pochissimo spazio.

Il suo sbocco naturale è sul mare, dove si trovano le due costruzioni simbolo della città. Il castello Svevo e a pochi metri la splendida Cattedrale di San Nicola Pellegrino, esempio di architettura romanica pugliese. Una delle sue caratteristiche principali è il materiale con cui fu costruita e che, ancora oggi, ne risalta le forme. Si tratta infatti di una pietra di origine calcarea che si estrae principalmente in cave ai confini della città. Ha un colore rosa tenue che spicca nelle giornate più terse.

È stata costruita quasi a picco sul mare ed è incredibile come dal suo interno si possa ammirare il colore brillante dell’acqua da ogni suo angolo. Per gran parte dell’anno è possibile assistere messa guardando il mare dalle vetrate aperte. Un’esperienza unica nel suo genere e che da sola meriterebbe una visita.

Il suo campanile, alto 59 metri, è caratterizzato, alla base, da un arco che ne permette il suo passaggio, creando una vista suggestiva. L’interno è meraviglioso ed è caratterizzato dai continui giochi di luce che i raggi solari creano andando a specchiarsi sulla pietra rosa. Si tratta di una chiesa a due sole navate, molto compatta se vogliamo, ma di grandissimo fascino.

Visitare Trani in un giorno, magari sfruttando il Ponte di Ognissanti, vale davvero la pena, per essere testimoni di uno dei massimi capolavori architettonici del Sud Italia.