Non tutti conoscono questo sorprendente consiglio sui regali presente nel galateo.

Il Natale senza regali non è Natale. Tutti noi stiamo aspettando da settimane il magico momento dei regali aperti sotto l’albero.

Ci sono varie scuole di pensiero su quale sia il momento migliore per aprire i regali. C’è chi crede che si debbano scartare i doni alla sera della vigilia, chi invece crede si debba fare al mattino. La cosa certa è che questo magico momento vada condiviso attorno all’albero in famiglia, o con i propri cari.

Cosa fare quando qualcosa non piace

Dopo un mese di compere, dubbi e ricerche per il regalo perfetto ora è arrivato il momento per vedere se abbiamo azzeccato i regali e per goderci lo spacchettamento. Solitamente i regali sono apprezzati, ma cosa fare se il regalo non ha incontrato i gusti del destinatario?

Crediamo che fingere di apprezzare un dono non sia una buona idea. Se non ci piace qualcosa o non lo riteniamo utile alle nostre esigenze poi non lo utilizzeremo. Quante sciarpe giacciono inerti nell’armadio? Quanti libri che svettano sulla mensola più alta della libreria mai stati aperti?

Vediamo allora cosa ci dice il galateo delle buone maniere. Il regalo si può cambiare?

La risposta è sì!

Non tutti conoscono questo sorprendente consiglio sui regali presente nel galateo

Il galateo sostiene che si possa cambiare un regalo ricevuto, ma solo cambiando taglia e colore, non tipo di oggetto. Quindi possiamo tranquillamente scegliere un abito di un’altra taglia, una sciarpa di un altro colore e un libro di un altro autore.

Per effettuare i cambi occorre ricordarsi di richiedere sempre lo scontrino di cortesia a chi ci ha fatto il regalo. In questo modo il destinatario potrà cambiare il dono con lo scontrino senza vedere il prezzo del regalo.

Ricordiamoci pertanto di non dare mai dare lo scontrino che riporta il prezzo dell’acquisto: questo rappresenterebbe una delle peggiori cadute di stile, assolutamente imperdonabile secondo il galateo.