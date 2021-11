La zona del contorno occhi è una parte estremamente delicata del viso che non dovrebbe mai essere sottovalutata. Proprio come il resto del corpo, necessita di cure quotidiane e di idratazione.

La pelle estremamente sottile nella parte perioculare è sempre in continuo movimento ed è soggetta anche a numerose aggressioni quotidiane (vento, umidità, trucco, ecc.). Infatti è spesso colpita da inestetismi molto fastidiosi: zampe di gallina, gonfiori, sguardo spento, ecc. Tutte problematiche che possono colpire sia uomini che donne e che necessitano di cure e attenzioni particolari.

Le borse sotto gli occhi come inestetismo

Uno dei problemi più fastidiosi e antiestetici che potrebbe colpire la zona perioculare, è quello delle borse sotto gli occhi. Parliamo di quel gonfiore che si presenta sotto e intorno all’occhio, causato dal ristagno di liquidi e dalla perdita di elasticità della pelle. In alcuni casi le borse possono anche diventare di colore scuro accentuando l’inestetismo.

Il problema delle borse sotto gli occhi può dipendere da molte cause. Se l’origine non è di natura patologica, cioè se il motivo dell’accumulo di liquidi non dipende da una malattia (ipotiroidismo, disturbi dei reni, ipertensione ecc.) allora sarà la conseguenza di altri fattori.

Quando si parla di borse sotto gli occhi come un semplice inestetismo del viso, i fattori che possono causarle sono numerosi:

stress;

alimentazione sbagliata;

perdita di elasticità della pelle;

invecchiamento dell’organismo;

fattori ereditari;

disidratazione;

mancanza di riposo.

Non tutti conoscono questi trucchi a costo zero che potrebbero prevenire le antiestetiche borse sotto gli occhi

Se le borse sotto gli occhi sono la conseguenza di un periodo di affaticamento, per eliminarle sarà sufficiente dormire meglio ed evitare stress e ansie. Se invece sono dovute ad un deposito di liquidi, possiamo combatterle utilizzando delle creme e dei sieri facilmente reperibili in commercio. Per attenuare il problema si possono anche utilizzare dei rimedi naturali come ad esempio questo impacco miracoloso contro occhiaie e occhi gonfi.

Ma non tutti conoscono questi trucchi a costo zero che potrebbero prevenire le antiestetiche borse sotto gli occhi. Infatti secondo gli esperti per evitare questo problema, bisognerebbe riposare almeno 8 ore a notte e dormire con la testa sollevata (utilizzando un doppio cuscino). Una buona abitudine, sarebbe quella di utilizzare gli occhiali da sole, per evitare che il contorno occhi sia esposto ai raggi solari. Inoltre uno stile di vita sano, un’alimentazione adeguata e il movimento fisico, potrebbero prevenire la comparsa del fastidioso e antiestetico gonfiore.