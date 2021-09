In questi ultimi mesi di vacanza e atmosfera estiva, pulire e sgrassare casa era l’ultimo dei nostri pensieri. Ma adesso che siamo tornati alla vita di tutti i giorni, non possiamo tirarci indietro. Iniziano le pulizie generali, bisogna sistemare a dovere tutte le stanze, per iniziare bene l’autunno.

Cominceremo ad usare frequentemente la cucina e dovremo lasciarla sempre splendente. Non esiste cosa peggiore, infatti, che cucinare golose ricette in un ambiente sporco e pieno di batteri. Oltre al forno ed al piano cottura, bisognerà fare sparire tutte le tracce di calcare e gli aloni presenti nel lavabo in acciaio. Esistono in commercio diversi prodotti chimici e non, ma potremo risparmiare utilizzando metodi casalinghi meno invasivi.

Non tutti conoscono questi facili rimedi per lucidare lavello e rubinetto ed eliminare il calcare

Per risolvere il problema dei lavelli e rubinetti opachi, che sembrano vecchi e malconci, possiamo utilizzare diversi rimedi della nonna.

Il primo prevede l’uso del limone e bicarbonato. Uniamo mezzo litro d’acqua, un bicchiere di succo di limone e un cucchiaio di bicarbonato e mescoliamo bene. Usiamo questo composto per inumidire un panno in microfibra, passiamolo in tutte le superfici in acciaio, poi risciacquiamo. Possiamo utilizzare anche direttamente mezzo limone. Questo ingrediente, infatti, è adatto anche ad eliminare il calcare e i cattivi odori.

In alternativa basterà utilizzare un panno imbevuto nell’aceto bianco, da passare nel lavello. Se unito al bicarbonato, risulterà un perfetto sgorgante, una volta versato il mix nel lavandino, gettare 2 lt di acqua bollente.

Se abbiamo un detersivo dei piatti bio, invece, creiamo una miscela con:

1,5 cucchiai di bicarbonato;

un cucchiaio di detersivo bio;

1,5 cucchiai di sale;

un cucchiaio di succi di limone.

Passiamo il mix con una spugna morbida in tutte le superfici, compresi i rubinetti in acciaio. Lasciamo agire per una decina di minuti. Poi con un panno umido eliminiamo ogni traccia. Grazie anche all’azione del limone e del bicarbonato, sgrassatori e disinfettanti naturali, tutto sarà anche lucido e splendente.

Anticalcari dalla dispensa

Non tutti conoscono questi facili rimedi per lucidare lavello e rubinetto ed eliminare il calcare, alcuni anche molto economici. Se proprio siamo a corto d’ingredienti, ci salva la dispensa della cucina. Se l’acciaio è particolarmente incrostato, possiamo renderlo brillante con un pezzo di carta da forno, che lascerà anche uno strato protettivo.

Utilizziamo, in alternativa, pezzi di pomodoro e limone e strofiniamoli sul lavello. Lasciamo agire qualche minuto, poi potremo sciacquare con abbondante acqua e asciugare.

Lo stesso effetto lo darà una soluzione di acqua e sale, la superfice sarà pulita e senza calcare. Per fare brillare il lavello utilizziamo qualche goccia di olio d’oliva, imbevuto nella bambagia, poi passiamo un panno in microfibra.

