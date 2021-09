Come abbiamo sentito dire tante volte, la fiducia è la base di un rapporto che sia esso d’amore o di amicizia.

Essere fedeli non è una cosa semplice. Quando si parla di relazioni d’amore, decidere di scegliere tutti i giorni la persona che abbiamo al nostro fianco è una prova non da tutti.

Sono tante le persone che tradiscono. C’è chi lo fa una volta sola, si pente e chiede perdono e chi, invece, lo fa per abitudine.

Non dimentichiamoci anche di chi, invece, di natura, non ne sarebbe mai in grado.

Questa tendenza al tradimento dipende molto dal carattere di una persona.

Vediamo, oggi, insieme alcuni dei segni zodiacali più inclini al tradimento. Infatti, pochi lo immaginano ma sono proprio questi i segni zodiacali più infedeli del 2021.

Ariete, Toro, Scorpione e Bilancia

Cominciamo parlando dell’Ariete. I nati sotto questo segno zodiacale sono, di natura, indipendenti e avventurosi. Vivono la vita d’istinto, pensando poco alle conseguenze delle loro azioni. Riescono, molto raramente, a fermarsi a pensare e interrogarsi su quello che davvero vogliono. Vivono tutte le loro relazioni al massimo senza freni, per poi stancarsi molto velocemente da un momento all’altro. Per loro, tradire è all’ordine del giorno. Durante questo 2021, ogni persona nata sotto il segno dell’Ariete dovrà fare i conti con tantissime tentazioni. Sarà molto difficile rimanere lucidi e cercare di resistere.

Un altro segno incline al tradimento è il Toro. Un segno molto testardo e debole alla carne. Le innumerevoli tentazioni, quest’anno, lo metteranno in difficoltà. I nati sotto questo segno devono fare attenzione e contare fino a dieci prima di mandare all’aria una relazione.

Pochi lo immaginano ma sono proprio questi i segni zodiacali più infedeli del 2021

Parliamo anche dello Scorpione. Un segno che ricerca sempre emozioni molto travolgenti e sempre nuove. È un segno che ha bisogno di novità, di sfide giornaliere da affrontare. Anche i nati sotto questo segno dovranno fare attenzione alle tentazioni che gli si troveranno davanti. Ancora più rischioso sarà resistere quando non si è soddisfatti della propria relazione. Il consiglio è quello di chiarire tutto ciò che non va con il proprio partner prima di agire in modo sbagliato e irrispettoso.

Parliamo anche della Bilancia. Un segno caratterizzato da una forte curiosità dell’ignoto. Chi è nato sotto questo segno zodiacale, spesso, non ha paura della novità. Per la Bilancia, abbandonare il porto sicuro per la novità non è mai troppo difficile. È sempre spinta a godersi la vita senza farsi troppe domande. Tende a non pensare mai alle conseguenze delle sue scelte.

Possiamo consultare qui anche l’articolo “Sono questi i segni zodiacali che pochi immaginano destinati ad avere successo nella vita“