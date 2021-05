I coltelli hanno tanti usi e tante tipologie. Il primo passo per comprarne uno è capire a quale scopo ci serve. Poiché acquistare un coltello di qualità non è una spesa da poco, è bene seguire alcuni suggerimenti utili.

Ecco tutto quello che dovremmo sapere quando compriamo i coltelli da cucina per non prendere fregature e sceglierli di qualità non sprecando soldi. Questo ci aiuterà a non sbagliare nell’acquisto e scegliere prodotti duraturi e perfettamente funzionanti.

Cosa considerare prima dell’acquisto

La prima cosa da valutare è l’acquisto di un singolo coltello o di un intero set da cucina. Il set solitamente prevede 4 o 5 coltelli di varia lunghezza e lama. Generalmente troviamo un coltello da pane, uno per sfilettare il pesce, un coltello universale e uno per sminuzzare e tagliare e tritare. Acquistare uno di questi set permette di risparmiare, poiché solitamente il prezzo di un singolo coltello è superiore.

Consideriamo anche quali coltelli utilizziamo maggiormente per cucinare. Sicuramente avere un coltello da chef è fondamentale. Poi si valuterà se acquistare un coltello orientale o occidentale. Il primo è costituito in acciaio duro e ha lame più sottili. Le sfilettature di carne e pesce vengono perfette con questo tipo di coltelli. I coltelli occidentali sono meno duri e sono facili da mantenere pur non essendo molto robusti.

Ecco come procedere per la scelta di un coltello. La prima cosa da fare è prenderli in mano e valutare l’impugnatura. Questa determina il corretto uso del coltello oltre alla comodità. L’impugnatura è come una scarpa, deve calzare a pennello.

Guardiamo alla base dell’impugnatura in che modo è stata giunta alla lama. Solitamente è il primo punto che si rompe, quindi è meglio evitare la plastica o altri materiali poco resistenti. Osserviamo anche se il coltello è stato forgiato da un singolo pezzo di acciaio. Anche se costerà di più ci assicura un prodotto indistruttibile. Oltre all’acciaio, per i coltelli si usa anche il titanio e la ceramica. Ottimi entrambi, ma la ceramica è fragile e tende a scheggiarsi.

L’acciaio inossidabile è il materiale meno costoso ma di ottima qualità. Poi, un buon coltello ha un filo, cioè lo spessore della lama, liscio e lucido. Se il lato tagliente è lungo quanto il resto della lama avremo davanti un buon prodotto.

