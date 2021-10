L’oroscopo è una guida per molte persone, che ci si affidano per destreggiarsi meglio nella propria vita. D’altronde, l’essere umano tende ad essere affascinato dalla possibilità di prevedere ciò che gli accadrà e sapere in anticipo come comportarsi. Esistono diversi tipi di oroscopo. Uno che sta prendendo sempre più piega è quello cinese, che si diversifica da quella occidentale per diversi fattori: ad esempio, segue il calendario lunare e non quello gregoriano, i segni zodiacali hanno un nome diverso e sono assegnati in base all’anno di nascita.

Da qualche giorno è cominciato il nono mese del calendario lunare, che durerà fino al 4 novembre e porterà novità per diversi segni. Come abbiamo già visto, per uno di questi l’anima gemella potrebbe finalmente essere vicina mentre un altro, al contrario, avrà imminenti brutte notizie in campo amoroso. Invece, il duro lavoro di questo segno zodiacale verrà presto ricompensato secondo l’oroscopo cinese. Stavolta ci riferiamo al Coniglio (o Lepre), il segno zodiacale cui appartengono indicativamente i nati nel lasso di tempo compreso tra uno di questi periodi:

14 febbraio 1915 – 2 febbraio 1916

2 febbraio 1927 – 22 gennaio 1928

19 febbraio 1939 – 7 febbraio 1940

6 febbraio 1951 – 26 gennaio 1952

25 gennaio 1963 – 12 febbraio 1964

11 febbraio 1975 – 30 gennaio 1976

29 gennaio 1987 – 16 febbraio 1988

16 febbraio 1999 – 4 febbraio 2000

3 febbraio 2011 – 22 gennaio 2012

Se è la prima volta che si legge dell’oroscopo cinese e si vuole approfondire l’argomento, si consiglia di consultare “Come calcolare il segno proprio zodiacale cinese”.

Il duro lavoro di questo segno zodiacale verrà presto ricompensato secondo l’oroscopo cinese

Questo mese lunare potrebbe rivelarsi cruciale per i nati sotto il segno del Coniglio. Finalmente, il loro duro lavoro potrebbe essere riconosciuto e portargli grande appagamento dal punto di vista della famiglia o dell’amore. Lo scorso mese è stato molto faticoso, a causa della ripresa delle scuole e del ritorno al lavoro in seguito alle feste e ora potrebbe essere il momento di raccogliere i frutti di quanto fatto.

I Conigli dovranno però prestare attenzione: la sfortuna è dietro l’angolo. Fino alla fine di questo mese lunare, meglio evitare di partecipare ad eventi sociali non necessari e contenere le spese. Non è il mese migliore per sfidare la buona sorte con investimenti e grandi spese. Con l’arrivo del prossimo mese, la fortuna tenderà progressivamente a migliorare.