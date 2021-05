Non spenderemo più neanche un euro per riparare le tende da sole strappate perché con questi metodi sarà facilissimo sistemarle da soli.

Elementi decorativi ma soprattutto funzionali. Le tende da sole per esterni, arredano e fornisco un tocco di colore ai nostri balconi, terrazzi e giardini. Ma soprattutto ci riparano dal sole, creano delle zone di ombra ideali per ripararsi dal sole cocente e ci proteggono da occhi indiscreti.

Il loro contributo è fondamentale in estate, non potremmo farne a meno. Nelle stagioni più fredde, invece, rimarranno molto spesso chiuse. Ma per la loro durata e per farsi che non si rovinino è importante che dopo la stagione estiva, le tende da sole vengano correttamente pulite. Eviteremo così, le rotture del telo, l’accumulo di polvere e il proliferarsi delle muffe.

Ma come pulirle? Iniziamo eliminando la polvere, le foglie e i rametti che si sono accumuli sulla sua superficie, durante la stagione estiva. Ci servirà una scopa per eliminare tutti questi residui. Per le macchie ostinate, invece, utilizzeremo acqua e sapone di Marsiglia. Con l’aiuto di uno spazzolone con il manico lungo, strofiniamo sul tessuto per eliminare le macchie.

Le tende da sole sono esposte alle intemperie e alle folate di vento. Può capitare che gli agenti atmosferici, danneggino il tessuto, provocando degli stappi.

Quando si tratta di piccole rotture possiamo intervenire senza chiamare un tecnico specializzato, con una riparazione fai da te.

Ma cerchiamo di agire per tempo così da evitare che il problema aumenti.

Basta procurarsi un tessuto simile a quello della nostra tenda. Procediamo effettuando un piccolo rattoppo, utilizzando una colla per tessuti.

Un altro metodo per riparare lo strappo è quello di ricorrere al nastro adesivo per tessuti. Posizioniamolo sul nostro strappo e se vogliamo renderlo più sicuro rafforziamolo con ago e filo.

Questi sono dei rimedi economici per evitare che il nostro piccolo strappo diventi un problema più serio.

