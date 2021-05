Muretti, balconi, vialetti, pavimenti sono elementi esterni alla nostra abitazione sempre sottoposti alle intemperie. L’umidità e le piogge invernali favoriscono il diffondersi di quella patina verde antiestetica e pericolosa. Non solo perché si espande velocemente, ma anche perché è una sostanza scivolosa che rischia di farci cadere.

Ecco come eliminare senza fatica muschio e croste nere dalle superfici esterne con questo rimedio naturale che le renderà pulite come non mai.

Come eliminare il muschio e croste nere

Il muschio non è altro che un insieme di piccole piante di colore verde che crescono nelle zone umide e poco esposte al sole. È un’erba infestante che si espande molto velocemente.

La crosta nera, invece, è causata dall’inquinamento e dalle piogge acide. Sono delle macchie scure che si formano sulle pietre facilmente visibili e riconoscibili.

Non utilizziamo detergenti chimici dannosi per l’ambiente, ma solo rimedi naturali per eliminare questi problemi.

Come prima soluzione possiamo utilizzare un’idropulitrice. La forte pressione del suo getto di acqua permetterà di eliminare con facilità muschio, muffe e altre piante infestanti.

Se non abbiamo questo strumento, armiamoci di tanta pazienza. Utilizziamo una soluzione di acqua calda e aceto da nebulizzare sulle macchie. Con l’aiuto di una spazzola a setole dure, strofiniamo fino a che il muschio non sia completamente eliminato.

Per le croste nere, invece, dopo il lavaggio con acqua calda e aceto, utilizziamo degli impacchi di cellulosa. Diluiamo la cellulosa con l’acqua e spalmiamo il composto sulle macchie scure. Applichiamo sopra delle garze e ricopriamo il tutto con un telo, di nylon precedentemente forato. Lasciamo agire il composto per qualche giorno e poi risciacquiamo.

Come prevenire la formazione del muschio

Per evitare che il muschio ricompaia, bisogna cercare di eliminare tutto ciò che crea ombra nella zona dove si sviluppa maggiormente. Evitare anche che si formino ristagni di acqua in prossimità dei muri e muretti.

