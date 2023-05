Le ricette tradizionali sembrano non passare mai di moda. Tuttavia qualcuno non si accontenta e rivisite questi piatti in chiave moderna. In questo senso serve essere creativi e innovativi in cucina. Un modo semplice per sorprendere tutti a tavola. Proprio da una ricetta tradizionale è partito lo chef Daniele Rossi per creare un nuovo piatto. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

La cucina tradizionale non tramonta mai. Nel tempo qualcuno ha pensato di ispirarsi a questa per creare nuovi piatti. Quelle dello chef Daniele Rossi non sono semplici polpette ma qualcosa di unico. Stiamo parlando un grande classico rivisitato utilizzando ingredienti nuovi.

La cucina di una volta, amata da tutti, torna ad essere attuale

Sembra quasi paradossale, ma i grandi classici della cucina, riscontrano sempre un grande successo. Nonostante il passare del tempo infatti non passano mai di moda, anzi. Assumono sempre più valore e sono amati di tutti. La pasta fresca fatta in casa ad esempio, rimane sempre un piatto prelibato. Gnocchi, fusilli, orecchiette e tanto altro, la scelta è ampia. Ma anche l’intramontabile lasagna alla bolognese. Anche per i secondi piatti, possiamo contare su tantissime proposte. Ad esempio la parmigiana di melanzane o anche le polpette al sugo. Quest’ultima proposta è stata reinterpretata dallo chef Daniele Rossi. Vediamo di cosa si tratta.

Non sono semplici polpette ma qualcosa di unico: scopri cosa ha inventato lo chef Daniele Rossi

Le tradizionali polpette diventano una ricetta raffinata e sorprendentemente saporita. Questa l’idea di Daniele Rossi, chef attivissimo sui social. Daniele dal suo profilo instagram infatti ha postato un video per raccontare questo piatto. Ecco gli ingredienti che ci occorrono per realizzare questa ricetta:

7 gamberi argentini;

5 gambi di zenzero fresco;

20 g di prezzemolo;

1 spicchio di aglio;

5 g di sale;

20 g di salsa di soia;

15 g di olio evo;

4 fette di pancarrè senza crosta;

30 g di latte vegetale;

farina 0;

pan grattato;

2 uova;

100 g olio di girasole;

50 g di latte di soia;

una lacrima di lime.

Prima di tutto è necessario pulire i gamberi e privarli dell’intestino, grattare lo zenzero e l’aglio. In seguito aggiungere un pizzico di sale, la salsa di soia e il prezzemolo. Bisogna mescolare tutti gli ingredienti e frullarli. A questo punto dare forma alle “polpette”. In seguito serve preparare la doppia panatura in cui passiamo le polpette. Primo strato nella farina 0, poi nelle uova sbattute, in seguito nel pangrattato, ancora una volta nelle uova ed infine nel pangrattato. A questo punto va preparata l’emulsione vegana al lime che si ottiene mescolando e frullando l’olio di girasole, il latte di soia e una lacrima di lime. Una volta fritte le polpette saranno morbidissime dentro e croccanti fuori. Il piatto è pronto e le polpette infine verranno servite con la salsa al lime.