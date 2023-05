Come utilizzare la salsa teriyaki in cucina-proiezionidiborsa.it

Chi è andato al ristorante giapponese o cinese, sicuramente è rimasto sorpreso e deliziato dalla salsa teriyaki. Questa è una salsa che viene molto utilizzata in questi posti, in quanto dona un sapore molto deciso alle pietanze.

In realtà non è buona soltanto nel sushi o in qualche piatto cinese, ma è ottima anche se la utilizziamo nei piatti italiani. Per questo motivo oggi vediamo qualche idea sfiziosa da poter riprodurre in casa.

Pollo in salsa e ingredienti

Questa salsa si sposa benissimo, oltre che con il pesce, con il pollo. Per fare questa ricetta sono necessari:

800 g di pollo;

50 g di miele;

2 cucchiai di olio di semi;

50 ml di salsa di soia;

2 limoni;

zenzero, semi di sesamo, erba cipollina.

Come utilizzare la salsa teriyaki in cucina: veloci e semplici idee

Si inizia prendendo il petto di pollo e lo si taglia a tocchetti. Lo mettiamo da parte. Nel frattempo prepariamo la salsa teriyaki. In una ciotola mettiamo la salsa di soia, erba cipollina, olio, miele, limone e zenzero (grattugiato). Si mescola il tutto. Adesso nella ciotola andiamo ad aggiungere il pollo e giriamo. Copriamo con una pellicola e lasciamo marinare per 1 ora in frigorifero. Possiamo passare adesso alla cottura. Versiamo in una padella e lasciamo cucinare per un po’ fino a quando non si ristringe un po’ il brodo che si è formato. Aggiungiamo anche i semi di sesamo. Verso la fine alziamo la fiamma in modo da farla caramellare.

Il salmone

Anche con il salmone può uscire un piatto davvero squisito. Gli ingredienti che ci servono sono gli stessi, aggiungiamo però anche un po’ di zucchero di canna. In una pentola antiaderente si versa la salsa di soia e poi si aggiunge lo zenzero, il limone, tutti gli ingredienti che abbiamo elencato precedentemente. Aggiungiamo poi anche lo zucchero. Facciamo sciogliere lo zucchero nella salsa, procedendo a fiamma bassa.

Prendiamo una pirofila e adagiamo i filetti di salmone. Versiamo sopra la salsa. Li lasciamo marinare per qualche minuto. Successivamente spolveriamo con un po’ di semi di sesamo. Ora possiamo decidere la cottura, se al forno o in padella. Se li vogliamo fare al forno li lasciamo nella pirofila e cuciniamo a 170 gradi per 15 minuti circa. Se invece preferiamo la cottura in padella li lasciamo cucinare per circa 10 minuti. Controlliamo di tanto in tanto la cottura del salmone.

Contorni

I contorni in questo caso possono essere diversi. Possiamo fare un po’ di patate al forno oppure possiamo buttarci su una semplice insalata iceberg. Sono molto consigliate accanto al pesce o pollo in salsa teriyaki, anche verdure come bietola, spinaci o cicoria. Ed ecco come utilizzare la salsa teriyaki in casa.