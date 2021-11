In questo periodo invernale molti si trovano ad affrontare il problema dell’umidità in casa, che spesso può provocare lo sviluppo della muffa.

La muffa può rivelarsi molto pericolosa per la nostra salute ed è per questo che bisognerebbe cercare di prevenirne il più possibile lo sviluppo.

Nel caso avessimo già notato la sua presenza in casa, basterebbe questo insospettabile prodotto naturale per aiutare a rimuovere la muffa dalle pareti.

Inoltre, non tutti sanno che esistono delle piante che ci possono aiutare ad assorbire l’umidità, oltre ad essere bellissime esteticamente.

Non soltanto l’orchidea, è questa la pianta decorativa ideale per assorbire l’umidità e prevenire la muffa in casa

Molti di noi amano abbellire il proprio ambiente con diverse piante che rendano i nostri spazi più vivaci.

Potrebbe essere anche interessante sapere che per avere la casa sempre profumata e accogliente basterebbe questa bellissima pianta sempreverde dall’aroma fresco e inebriante.

Per contrastare gli effetti dell’umidità spesso si tengono in casa delle orchidee che sono amanti dell’umidità, ma esistono anche altre piante perfette per lo scopo.

Tra queste c’è l‘aglaonema, una pianta sempreverde, meno conosciuta dell’orchidea, che è caratterizzata da grandi foglie di tonalità verde.

Proviene da paesi orientali dove cresce in zone paludose e nelle foreste dell’area, caratterizzate da un clima tropicale.

Questa pianta è di medie dimensioni ed è molto apprezzata in quanto non ha bisogno di particolari cure, ideale per chi ha poco tempo a disposizione.

Anche l’aglaonema sembrerebbe essere in grado di assorbire l’umidità in eccesso, risultando ottima in casa, soprattutto se posizionata in bagno.

Questa è la posizione ideale semplicemente perché il bagno è spesso il luogo più umido della casa, complici le docce calde che facciamo.

In alternativa, per eliminare l’umidità del bagno basterebbe questa pianta ornamentale che è anche molto elegante.

È importante sapere che l’aglaonema tende a svilupparsi in grandezza ed è proprio per questo che, circa una volta l’anno, va rinvasata in un contenitore più capiente.

Ricordiamoci inoltre che la concimazione va effettuata una volta al mese in inverno e due in estate, utilizzando l’humus di lombrico, che risulta particolarmente efficace.

Avvertenze

È fondamentale sapere che questa pianta potrebbe rivelarsi tossica per i nostri animali domestici, come i cani e i gatti.

Per avere maggiori informazioni e consigli specifici è consigliato rivolgersi al veterinario, per preservare la salute dei nostri amici a quattro zampe.