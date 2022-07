Ogni giorno si scattano tante foto. Il ritmo cresce quando si va in vacanza. Tutti cercano di immortalare momenti da ricordare. Si fanno degli scatti da conservare e altri da pubblicare sui social network. Non sempre, però, il risultato del “punta e scatta” soddisfa. Si aspira a colori più lucenti, ad una prospettiva migliore o ad una luminosità diversa.

La buona notizia è che anche chi non è un esperto di fotoritocco potrà ottenere ottimi risultati. Come? Con queste 3 app per modificare foto su Android e iPhone, che praticamente chiunque è in grado di usare.

La prima è Pixlr. Andando a selezionare un’immagine dal proprio dispositivo si potrà beneficiare delle diverse funzioni disponibili. Si possono, ad esempio, schiarire le foto, scurire e persino pixellarle in alcuni punti. È possibile, cioè, sfumare lo scatto in maniera tale da non far vedere dei volti o degli elementi.

È molto facile applicare degli effetti molto carini, così come creare delle cornici o eventualmente inserire dei testi. Tutto è molto intuitivo e basteranno davvero pochi minuti per prendere confidenza con l’applicazione.

3 app per modificare foto su Android e iPhone e pubblicare fantastici scatti delle vacanze su Instagram e Facebook

Un’altra soluzione è Photoshop Express. Anche in questo caso per modificare le foto direttamente dallo smartphone, si potrà beneficiare di un’interfaccia snella e con cui si entra subito in confidenza.

La gamma di funzioni risulta essere particolarmente ampia. Oltre alla disponibilità degli effetti, si potranno effettuare modifiche di diverso tipo. Si va, ad esempio, dalla possibilità di agire sulle proporzioni, a quella di ottenere rotazioni e trasformazioni. Non mancano, inoltre, le opzioni per lavorare sulla questione “occhi rossi”.

C’è una grande disponibilità di funzioni anche nell’app per modificare foto che si chiama LightX. Anche i meno amanti della tecnologia e della fotografia capiranno, in poco tempo, come effettuare diverse operazioni. Ad esempio come ridimensionare un’immagine, come lavorare sulla luce, sul contrasto e sull’esposizione e tante altre opportunità, riservate da un’app molto utile come le precedenti.

Quale app scegliere

Il miglior modo per sceglierne una è individuare quella con cui si riesce ad acquisire maggiore familiarità. In questi casi non c’è consiglio migliore di invitare a provarle tutte, per poi stabilire quale si ritiene essere la più adeguata alle proprie necessità e abitudini.

Così come potrebbe essere opportuno anche testarne altre. Tra le diverse opzioni si può, ad esempio, citare Snapseed. Ma sugli store non mancano ulteriori soluzioni.

