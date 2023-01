Non solo Verona e Venezia ecco 3 mete più romantiche del solito che non puoi perderti, scoprile!

Passate le feste di Natale, ci ritroviamo nel Carnevale, ma soprattutto siamo già abbastanza vicini a San Valentino.

14 febbraio, festa degli innamorati, e potrebbe essere già il momento di ideare, progettare e “budgettizzare” qualche gita romantica. Se non hai ancora scelto, allora affidati ai nostri consigli, escludendo però due città bellissime, ma ampiamente conosciute come Verona e Venezia.

Approfittare della leggenda per un weekend termale assolutamente rilassante

Se stai progettando un weekend romantico, ma all’insegna del relax, ecco che potresti visitare le terme di Saturnia. Siamo in Toscana, tra mito e realtà, in una location che secondo le favole sarebbe addirittura nata da un fulmine lanciato da Giove contro Saturno. Nella lotta mitologica tra padri e figli, dallo strale del padre degli Dei sarebbe sorta questa bellissima località, con le cascate termali tra le più belle in assoluto non solo d’Italia ma anche del Mondo. E, da considerare anche che rispetto a molte altre stazioni termali della nostra penisola, qui puoi anche immergerti in vere cascate di acqua calda termale a 37 gradi. Una vera e propria pacchia! Così come se ti piace il caldo e la buona cucina, non perderti delle offerte davvero speciali.

Non solo Verona e Venezia ecco 3 mete più romantiche del solito e tutte alla tua portata

Se hai voglia di uscire dei nostri confini e fare una fuga d’amore in un paesino tra i più romantici del Mondo, ecco l’idea che fa per te. Inserito da moltissime riviste tra i luoghi più colorati, vivaci e fiabeschi, ecco la cittadina di Colmar. Siamo in Francia, ma molto vicini ai confini tedeschi, in una vera e propria favola a cielo aperto. Rispetto a molte altre località, qui troverai un ambiente familiare, caratteristico e quel profumo nell’aria di brioche e pane freschi. Da queste parti Colmar è chiamata la piccola Venezia, per i suoi canali e i suoi ponticelli. Ma quello che colpisce, rispetto alla pur bellissima città italiana, è l’arcobaleno di colori che caratterizza tutti gli edifici e le strutture presenti. Potrai alloggiare in hotel, ma anche in comodissime affittacamere, Bed and Breakfast e pensioni a gestione familiare. Una gita ideale per tutti i tipi di portafogli.

Meraviglioso questo borgo di pescatori tutto italiano

Non solo Verona e Venezia ecco 3 mete più romantiche del solito che non puoi perderti, scoprile assolutamente trasferendoti nella bellissima Ischia. Potresti pensare a una meta molto conosciuta e battuta del turismo, ma non a Sant’Angelo di Ischia.

Un classico e antico borgo di pescatori, bellissimo e assolutamente romantico, che più degli altri posti simili, vanta un isolotto tra i più belli del Mondo. Siamo abituati a scenari simili in Thailandia, Cina o Vietnam, eppure anche Sant’Angelo di Ischia propone al visitatore quest’isola verde gigante, di fronte alla costa e assolutamente imperdibile. Se cerchi davvero qualcosa di caratteristico, allora preparati a un weekend romantico in questa perla del Mediterraneo. Dove l’ospitalità e il calore della sua gente hanno pochi eguali in giro. Ma il nostro Paese riserva sorprese gradite anche se vuoi visitare le mete più ambite dai vip.