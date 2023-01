Azioni del Ftse Mib sulle quali la media mobile a 200 giorni e settimane nei prossimi giorni scommettono al rialzo

Aumentano le probabilità che in settimana possa iniziare un ritracciamento per il Ftse Mib e le piazze azionarie europee. Wall Street invece potrebbe riprendere lo scettro che gli è stato tolto da diversi mesi. Riteniamo che da ora in poi, e questo potrebbe essere per anni, i mercati americani tenderanno a performare meglio degli altri e a guidare l’andamento. In un asset allocation ideale i mercati americani dovrebbe avere il peso del 50%, espressione del loro PIL a livello mondiale. Ora andremo ad analizzare delle azioni del Ftse Mib sulle quali la media mobile a 200 giorni e settimane sembrerebbero scommettere sul rialzo.

Ci sarà ritracciamento nei prossimi giorni?

Puntare al ribasso su azioni europee e quotate a Piazza Affari? Tranne alcuni casi dove delle azioni hanno già generato dei segnali ribassisti di breve termine, vedi Stellantis, al momento la maggioranza continua a mantenere tendenza positiva. C’è da dire che in molto casi gli oscillatori stanno però mostrando delle divergenze negative. Nei prossimi due giorni, i mercati quindi si giocheranno una importante partita per il breve termine. Segnaliamo frattanto gli swing rialzisti sulle azioni Italgas, Leonardo e Poste Italiane. I loro grafici si sono da poco appoggiati alla media mobile a 200 a settimana, e questa potrebbe spingere i prezzi verso l’alto.

ENAV sono azioni del Ftse Mib sulle quali la media mobile a 200 giorni e settimane è orientata al rialzo

La società è service provider per il controllo del traffico aereo. Le azioni hanno chiuso l’ultima giornata di contrattazione a 4,244 in rialzo dell’1,82%. Da inizio anno hanno segnato il minimo a 3,968 e il massimo a 4,278.

Le raccomandazioni degli analisti (sono 7 come risulta dalle riviste specializzate) calcolano con il giudizio Buy il fair value al prezzo di 4,87 per azione. Prezzo obiettivo minimo a 4,40 euro, mentre il massimo a 5,30 euro con una sottovalutazione del 24,9%.

Le azioni si sono appoggiate di recente alla media mobile a 200 giorni, mentre le media a 400 e 600 si sono contestualmente inclinate in modo positivo. La stessa mobile a 200 settimane è orientata al rialzo. In constesti storici similiari, quando si è fomato questo pattern su altre azioni i prezzi hanno intrapreso un cammino rialzista.