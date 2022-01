Le feste sono finite, ma questo non vuol dire che bisogna riporre tutti gli oggetti per cucinare in una credenza e non utilizzarli più sino a Pasqua. Anzi, senza l’incombenza di dover per forza preparare qualcosa, come succede per Natale e Capodanno, si può approcciare alla cucina in maniera diversa. Con più serenità e voglia di sperimentare. Provare qualcosa di diverso, andare oltre i soliti standard. Abbiamo già visto qualcosa di simile con un piatto abbastanza semplice. Gustoso saporito cremoso, insomma davvero sublime questo risotto che stupirà tutti per la sua bontà, mettendo insieme cachi e gorgonzola.

Oggi vogliamo proporre un altro abbinamento creativo. Quello tra lo zafferano e la besciamella, che potremo usare poi per preparare lasagne e cannelloni. Prima di andare a vedere i pochi e semplici ingredienti, dobbiamo decidere che tipo di zafferano utilizzare. Se le classiche bustine che troviamo in commercio, oppure scegliere i pistilli. I secondi sono sicuramente più particolari e si possono trovare ormai tranquillamente anche nei supermercati. Per usarli al meglio, però, bisognerebbe lasciarli sciolti in un bicchiere di acqua calda per almeno una mezz’ora. Fatta questa doverosa premessa, andiamo a vedere come preparare la besciamella.

500 ml di latte;

50 g di burro;

50 g farina;

zafferano;

sale.

Come fare cannelloni e lasagne ricche di gusto grazie a una besciamella speciale con un ingrediente che vale oro

Decidiamo di farla con il burro, ma abbiamo già letto l’opzione di besciamella più leggera. In particolare è da considerare questa besciamella light cremosa, vellutata, senza grumi e senza burro perfetta anche per gli intolleranti al lattosio.

Prendiamo un pentolino dentro cui metteremo il burro, per farlo sciogliere a fuoco lento. Poi andremo a versare 200 ml di latte. Successivamente, a pioggia, aggiungeremo la farina. Con un frustino, cercheremo subito di evitare la formazione di grumi. Alterniamolo al classico cucchiaio di legno per mescolare. In seguito, verseremo i rimanenti 300 ml di latte, insieme a una spruzzata di sale. Continuiamo a girare con il frustino.

Aggiunta dello zafferano

Giunti a questo punto, nella fase finale della cottura, andremo ad aggiungere lo zafferano. Se in bustina, l’apriremo, la verseremo e subito mescoleremo per fare amalgamare bene. Se in pistilli, invece, lo filtreremo con un colino a maglie fitte prima di aggiungerlo, insieme a un paio di cucchiaini dell’acqua in cui sono stati immersi i pistilli. In questo caso, prolungheremo la cottura di un paio di minuti.

Ecco come fare cannelloni e lasagne ricche di gusto grazie a una besciamella speciale con un ingrediente che vale oro, lo zafferano in polvere o in pistilli. Successivamente potremo utilizzare questa besciamella per delle semplici lasagne seguendo, per esempio, alcune delle ricette già proposte.

