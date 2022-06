Non solo Spotify, regaliamo musica digitale e playlist di album in mp3 anche utilizzando queste applicazioni del cellulare

Quando in passato si pensava a un regalo per un amico appassionato di musica, si andava in negozio e si acquistava un CD o un disco in vinile. I tempi sono cambiati e oggi è possibile fare lo stesso dal divano di casa grazie alle applicazioni che abbiamo sul nostro cellulare. Spotify è una delle piattaforme di musica più conosciute nel Mondo. Dal 2017, l’introduzione dei codici a barre ha cambiato per sempre il sistema di regalare musica.

È possibile condividere un brano musicale o un intero album nella maniera più semplice possibile. Basta inquadrare con la fotocamera il codice a barre del brano o della playlist, togliere titolo e riferimenti testuali e, quando il destinatario aprirà il regalo, avrà una vera sorpresa. Per creare un codice Spotify è necessario andare sul brano o sulla playlist e cliccare sui 3 puntini in alto a destra. Nelle varie opzioni della tendina si trova la funzione Condividi e Copia link.

Sulla pagina spotifycodes.com dobbiamo incollare il link per ricevere un secondo codice a barre. Cliccando su Download avremo la nostra playlist o il brano che vogliamo regalare.

Un facile download

Non c’è solo Spotify per regalare musica digitale, però, ma possiamo utilizzare anche altre piattaforme molto attrezzate. Eccone alcune.

I Tunes, per esempio, ha un pulsante Regala dentro la app. Dopo aver selezionato il contenuto che ci interessa e aver selezionato il pulsante Regala nella pagina generale, selezioniamo Condividi e poi Regala dentro i Tunes. Nella pagina generale è possibile trovare anche libri e tutti i prodotti del negozio virtuale. Il destinatario riceverà un’email con un codice con cui potrà scaricare il contenuto che gli è stato regalato.

L’app ci dà la possibilità di spedire il regalo direttamente sul cellulare del nostro amico. Il procedimento è lo stesso. Inoltre, è possibile inviare certificati di regalo per fare in modo che il destinatario scelga egli stesso il brano o la playlist che desidera.

Tramite il negozio virtuale di Amazon, invece, è possibile acquistare dei Buoni Regalo di qualsiasi importo da inviare alla persona a cui vogliamo donare la playlist o i brani musicali. Sarà poi il destinatario del dono a fare direttamente l’acquisto sul suo account Amazon.

Ibs ha introdotto le Happy Card, buoni di acquisto last minute di cui possiamo scegliere il valore. Le card vengono inviate tramite e mail ed è possibile decidere il giorno in cui il regalo dovrà essere ricevuto e abbinare un messaggio. Con il codice, il destinatario potrà acquistare la musica che preferisce e tutto ciò che si trova nel negozio virtuale.

Un modo originale di regalare musica, infine, potrebbe essere quello di regalare qualche mese dell’abbonamento Premium di YouTube Music, che è l’evoluzione di Google Play Music. In questo caso, l’elemento in più è che, oltre alla musica, è possibile vedere anche i video senza pubblicità e da remoto.

