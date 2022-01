Sono proprio queste le mosse giuste per organizzare una festa di compleanno originale per adulti in giardino

Capita ogni tanto di organizzare una festa di compleanno in giardino per il proprio partner, per un amico o per una persona cara. Se non lo facciamo con cura e attenzione, andare incontro a un flop è facile soprattutto se cerchiamo di essere originali sbagliando la misura.

Il punto di partenza potrebbe essere chiederci cosa piace alla persona per cui stiamo organizzando l’evento. Con una strategia mirata riusciremo a trovare le soluzioni adeguate per ottenere un vero successo.

Le luminarie

Le feste di compleanno per adulti solitamente si svolgono di sera quindi dobbiamo scegliere le luminarie con cui addobbare il giardino in maniera originale.

Se vogliamo dare vivacità e colore agli spazi verdi possiamo optare per lampade fluorescenti a forma di animali o piante. Possiamo scegliere animali esotici come i tucani o le foglie tropicali, utilizzare bottiglie luminose e candele profumate dentro barattoli decorati di vetro.

L’effetto delle candele colorate è molto realistico e crea un’atmosfera familiare e rilassante.

Possiamo creare un tetto di lampadine al led che rappresentino una pioggia di luce. Le piante rampicanti sono un ottimo sostegno. Il cielo di luci completato da lanterne con i lumicini e da bottiglie luminose o da lanterne orientali di cartone con fantasie floreali è molto affascinante.

Comodità

È importante che gli ospiti stiano comodi durante la festa e per farlo non dobbiamo sacrificare l’originalità. Possiamo creare isole colorate utilizzando delle chaise longue ricoperte con plaid morbidi di lana con motivi aztechi o messicani. Sotto un tetto di luci e di lanterne l’atmosfera diventerebbe davvero particolare. Non dimentichiamoci di posizionare tanti cuscini di tessuto caldo, come per esempio il velluto, in ogni singola isola.

Se in giardino c’è un gazebo possiamo creare delle alcove in cui far rilassare gli ospiti con la compagnia che preferiscono.

Sono proprio queste le mosse giuste per organizzare una festa di compleanno originale per adulti in giardino

Se stiamo creando un’atmosfera originale il buffet deve essere all’altezza. La qualità del prodotto deve fare la differenza. I prodotti della tradizione non possono mancare se vogliamo stupire.

Pensiamo a un prosciutto da tagliare di fronte agli invitati, a una composizione di arancine siciliane, alla mozzarella di bufala fritta o in carrozza, alla focaccia genovese. Questa è la direzione che potremmo seguire per sorprendere i nostri amici. Se vogliamo evitare allergie e intolleranze possiamo pensare anche a delle variazioni senza glutine, conservanti e lattosio.

Oltre alla torta non sarebbe male avere dei dolci tipici come i cannoli siciliani e la cassata oppure la pastiera napoletana e i babà.

La torta non può mancare

Sono proprio queste le mosse giuste per organizzare una festa di compleanno originale per adulti in giardino con cui conquistare le persone a cui teniamo. Abbiamo puntato sull’originalità per fare colpo, possiamo ricorrere a un dolce classico per avere la ciliegina sulla torta. Una Mimosa o una Sacher per chi ama il cioccolato di certo non ci faranno sfigurare.