I pannelli solari producono energia verde e pulita e permettono di risparmiare importanti somme sulle bollette.

Chi ha optato per questo metodo, però, potrebbe essersi chiesto più di una volta se si possono effettuare le pulizie dei moduli dell’impianto da soli o se c’è bisogno di chiamare qualche esperto.

Ebbene in questo articolo mostreremo che è possibile pulire l’impianto fotovoltaico da soli, seguendo alcuni consigli e alcune accortezze.

La maggior parte dei sistemi solari, soprattutto quelli utilizzati dai privati, sono montati sul tetto di casa. Ed è proprio per questo che escrementi di uccelli, rami, foglie o polvere possono accumularsi su di essi.

Purtroppo lo sporco sui moduli dell’impianto, con il tempo, può portare alla perdita di potenza dei raggi solari da catturare e quindi ad una minore conversione in energia. Ecco perché è importante pensare alla loro detersione e alla loro igiene.

Solo negli impianti solari fissati a un tetto spiovente o con un angolo di inclinazione, il problema difficilmente si presenta, perché la maggior parte dello sporco verrà spazzato via dalla prossima pioggia. Bisogna tenere d’occhio le prestazioni del sistema solare. Se c’è un calo dei valori, questo può indicare che i pannelli sono sporchi e quindi vanno puliti.

Scendiamo nei dettagli di questo pratico argomento.

Come pulire i pannelli solari da soli risparmiando sino a 500 euro

Se si vive in una fattoria e in una zona rurale, ha senso pulire regolarmente l’impianto solare, affinché le prestazioni possano restare sempre potenti.

La pulizia dei pannelli solari può essere fatta da soli, ma seguendo alcune accortezze.

Innanzitutto bisogna evitare il rischio di caduta e per far questo il primo importante accorgimento da seguire è non pulire mai i pannelli da soli.

Facciamoci aiutare da uno o due persone.

Il secondo importante consiglio per pulire da soli i pannelli elettrici è evitare le scosse elettriche. L’isolamento o le spine difettose, soprattutto in combinazione con l’acqua, potrebbero causare scosse elettriche.

Gli accorgimenti da tenere se si vuole pulire l’impianto da soli

Vediamo alcuni pratici consigli su come pulire i pannelli solari da soli.

Innanzitutto non bisogna utilizzare detergenti aggressivi o chimici. Questi non solo sono dannosi per l’ambiente ma potrebbero anche danneggiare i moduli.

È meglio pulire solo con acqua, meglio se demineralizzata, e una minuscola quantità di detergente per vetri. Ancora meglio utilizzare acqua e aceto.

Molto consigliato è l’utilizzo di un detergente antistatico che lascia sui moduli una sorta di pellicola che favorirà lo scivolamento dello sporco, invece di farlo accumulare.

Basterà quindi diluire il detergente con acqua demineralizzata e procedere con la pulizia utilizzando un panno morbido. Successivamente si procederà al risciacquo utilizzando acqua demineralizzata tiepida.

Non bisogna utilizzare delle spugne abrasive bensì una spazzola morbida o un panno, per evitare di graffiare i pannelli.

Se abbiamo una idropulitrice, non utilizziamola per i pannelli fotovoltaici, poiché potrebbe incrinare il vetro dei moduli.

Quali sono in media i costi per la pulizia professionale del proprio impianto fotovoltaico?

Il costo della pulizia professionale dell’impianto solare varia da uno a quattro euro al metro quadrato, a seconda del fornitore. Facendo un rapido calcolo si pagherebbero circa 200 euro per 50 metri quadri di pannelli e addirittura 400 euro per 100 metri quadri.

Nel prezzo finale bisognerà sempre tenere conto di eventuali spese di trasferta, supplementi vari. Se la pulizia è fatta con materiali ecologici, costerà ancora di più.

Se questo tipo di costi per una famiglia risultano gestibili e non eccessivi, allora si potrà optare per una pulizia professionale da far svolgere un paio di volte all’anno.

Altrimenti si potranno seguire i consigli indicati sopra ed effettuare un’ottima pulizia dei pannelli solari, da soli.

