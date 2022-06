A volte non è proprio facile scegliere una lampada da tavolo che stia bene nel soggiorno di casa nostra o nella cameretta. Certo, il mercato ce ne propone di tante tipologie, ma sembra che nessuna incontri il nostro gusto. E questo soprattutto se siamo in cerca di qualcosa di veramente creativo e originale. Così dobbiamo accontentarci del nostro antico e polveroso paralume. Che possiamo pulire e spostare sulla scrivania nella camera di nostro figlio, che deve studiare la sera. Il paralume, però, ha un vecchio stile che siamo stufi di contemplare. E, certamente, non piace ai più giovani.

Potremmo modificarlo in qualcosa di meglio. Conosciamo molte soluzioni fai da te che sfruttano, ad esempio, le bottiglie per realizzare lampade. Ma forse non siamo invece a conoscenza delle potenzialità di qualcosa che abbiamo nell’armadio.

Le scarpe vecchie

Sono le vecchie scarpe da ginnastica, in gomma o in tela, che possono cambiare aspetto al nostro paralume retrò. E questo abbellendone la base. La lampada da tavolo, in questo modo, rinascerà a nuova vita e sarà certamente più moderna e allegra di prima. E piacerà sia agli adulti che ai ragazzi. Per realizzare questa idea creativa ci serviranno un paio di sneakers che non indossiamo più. O quelle diventate troppo strette per i piedi dei nostri figli. Oltre a queste, sarà necessaria della colla a presa rapida.

Questa idea creativa trasforma il vecchio paralume del soggiorno in una lampada davvero unica e originale anche per la cameretta

Possiamo donare modernità, originalità e freschezza a una vecchia lampada da tavolo. E possiamo farlo grazie a vecchie sneakers. Dovremo innanzitutto lavarle, per renderle splendenti. Dopodiché le useremo per abbellire la base del paralume. Ricopriremo la metà anteriore di questa con della colla a presa rapida, facendo molta attenzione a non incollarci le dita. Possibilmente utilizziamo dei guanti. Quindi posizioneremo le due scarpe sulla base e contro la struttura verticale d’appoggio, che regge il cappello della lampada. Faremo un po’ di pressione per far aderire la gomma della suola, dalla parte del tallone, alla base. In un attimo, il vecchio paralume sarà diventato una simpaticissima lampada con i piedi.

Potremo variare questa simpatica idea creativa utilizzando scarpe colorate o verniciandole noi in colori fluo. Potremo fare dei fiocchi alle scarpe oppure lasciarle slacciate. Una soluzione del genere è simpatica per il soggiorno, ma è soprattutto ideale per la camera dei più giovani. Questa idea creativa trasforma il vecchio paralume in una lampada davvero non comune. E molto divertente e in tema, quando posizionata nella cameretta.

