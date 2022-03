Il nostro telefono cellulare è ormai diventato il naturale proseguimento della mano. Ognuno di noi, indistintamente, sa quanto questo oggetto condizioni la nostra vita, ogni singolo giorno. È praticamente impensabile vivere senza averlo. In tanti vorrebbero tornare all’era pre-cellulare, ma poi, nella realtà, nessuno ne farebbe davvero a meno.

È un po’ la scatola dei nostri segreti, delle nostre passioni e, perché no, dei nostri desideri. È sempre con noi, dalla mattina quando ci alziamo fino alla sera quando ci addormentiamo. Sono pochissime le persone che non lo guardano come prima cosa della giornata, fosse anche per spegnerne la sveglia. Le varie app di messaggistica, da Telegram a WhatsApp, sono diventate quasi la cartina di tornasole del nostro umore quotidiano.

In pochi, però, si chiedono se la presenza così costante del cellulare vicino a noi possa implicare problemi per la nostra salute. In particolare, quali sono quelli legati al sonno? Sappiamo che quando passiamo molto tempo al telefono siamo esposti a dei campi elettromagnetici che sicuramente non fanno bene al nostro cervello. Per questo, è più che consigliato l’utilizzo di auricolari o cuffiette.

Per avere un sonno più sereno e rilassato senza disturbi al cervello dovremmo spostare questo comunissimo oggetto dal comodino

Cosa succede invece di notte? Innanzitutto, diciamo che sarebbe meglio interrompere la visione dello schermo del nostro telefono almeno una decina di minuti prima di addormentarsi. Non solo, quando ci corichiamo questo non dovrebbe stare accanto a noi. I display dei nostri dispositivi, infatti, emettono una luce di colore blu che non permetterebbe al nostro cervello di rilassarsi, oltre ad affaticare la nostra vista.

Per quel che riguarda i campi magnetici, invece, ancora nessuno studio ha dimostrato quanto questi possano essere deleteri per la nostra salute. Quando il cellulare è a riposo, infatti, le emissioni sarebbero bassissime, dunque non così dannose. Tuttavia, sarebbe consigliato tenerlo in una stanza diversa da quella in cui dormiamo. Oppure, ma ormai nessuno lo fa più, spegnerlo completamente, che non vuol dire metterlo in modalità aereo.

Quindi, sebbene non ci siano studi che certificano un aumento di tumori cerebrali dati dall’uso del telefono, è comunque consigliato dormire senza averlo di fianco. Anche perché, l’attesa dell’arrivo di eventuali notifiche o messaggi può creare ansia al nostro sonno. Di conseguenza, lasciarlo in una stanza diversa o ad almeno un metro dal nostro cuscino è fortemente consigliato.

Per avere un sonno più sereno e rilassato, infatti, dobbiamo far sì che l’ambiente in cui dormiamo sia il più salubre possibile. In un mondo sempre più frenetico, nel quale ogni giorno siamo travolti da notizie e messaggi, è consigliabile allontanare tutto ciò che ci è potenzialmente dannoso quando riposiamo, cellulare in primis.