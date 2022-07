Mettersi in forma è un obiettivo di tantissime persone, ma non altrettante riescono a raggiungerlo. Dopotutto, è difficile mantenere la determinazione e la costanza necessari per vivere una vita sana e attiva. È molto più facile sdraiarsi sul divano che mettersi a saltare la corda. Senza contare che un piatto di pollo alla piastra con riso scondito suona molto meno allettante di una carbonara. Eppure, i benefici di un’alimentazione equilibrata e dell’attività fisica sono tanti e vanno dall’umore alla salute stessa.

A volte, però, non abbiamo il tempo necessario per dedicarci ad allenamenti di lunga durata. Per questo, l’ideale potrebbe essere puntare su pochi esercizi completi da fare sia in casa che in palestra. L’importante è eseguirli con costanza compiendo i movimenti corretti.

Molte persone, soprattutto donne, tendono ad accumulare grasso nel basso addome e sui fianchi. Quindi, non stupisce il fatto che in molti cerchino esercizi in grado di far dimagrire proprio queste zone. Fortunatamente, ce ne sono alcuni che riescono a coinvolgere gran parte della muscolatura dalla parte addominale sino alle gambe. Analizziamone uno che non necessita di attrezzatura particolare o di un ambiente specifico, possiamo quindi eseguirlo tranquillamente a casa.

Come far dimagrire fianchi, gambe e pancia con un esercizio completo da fare in palestra o a casa

Cominciamo mettendoci a quattro zampe, con ginocchia e palmi delle mani a terra. Per evitare di farci male, l’ideale sarebbe avere un materassino su cui allenarsi, ma possiamo anche sostituirlo con un semplice asciugamano.

Teniamo la schiena dritta e da questa posizione solleviamo una gamba per volta portandola all’indietro e allo stesso livello della schiena. Possiamo tenerla piegata a 90° o distenderla completamente. Dopodiché, riportiamo la gamba alla posizione originaria e ripetiamo il movimento con l’altra.

Ripetiamo questo esercizio 10 volte per gamba e riposiamoci per 30 secondi prima di cominciare la seconda serie e poi la terza.

Questo è un ottimo esercizio per cominciare, dal momento che non è complicato e sfrutta solo il peso corporeo. Mano a mano che ci rafforziamo, però, possiamo migliorarlo. Ad esempio, quando riportiamo la gamba alla posizione originaria, possiamo farlo compiendo un semicerchio verso l’esterno, così da coinvolgere maggiormente i glutei e i fianchi. Inoltre, basterà aggiungere un piccolo peso alla caviglia per rendere l’esercizio più faticoso e quindi potenzialmente più efficace.

Ecco allora come far dimagrire fianchi, gambe e pancia anche grazie a questo pratico esercizio. Se poi vogliamo bruciare i grassi proprio nell’interno coscia, allora potremmo aver bisogno di altri esercizi specifici.