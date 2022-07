Durante l’estate molte donne hanno voglia di cambiare la propria acconciatura o il proprio taglio di capelli. Con tutta quest’aria di novità, però, è facile ricadere in vecchi modelli non poi così avventurosi. Esiste, però, un taglio corto a caschetto che è in grado di ringiovanire il viso anche dopo gli “anta” grazie alle sue particolari caratteristiche. Non stiamo infatti parlando dei classici capelli “a scodella”, ma di un caschetto grintoso e vivace, perfetto per la stagione estiva.

Dopotutto, quando torna il tempo di mare e di vacanze torna anche la voglia di leggerezza. Per questo non potremmo esprimerla meglio che con un look finto spettinato, come se i capelli fossero sempre smossi dalla brezza marina.

Le donne che osano adorano questo taglio di capelli corto che ringiovanisce anche dopo i 50

Il taglio alla moda perfetto per l’estate è il bob hackerato. Il “bob” non è altro che il caschetto, mentre potremmo tradurre “hackerato” con il termine “violato”. Con questo s’intende violare un sistema, uno status quo e quindi uscire dalle regole.

Infatti, un caschetto dovrebbe essere semplicemente questo, un taglio pari e regolare che arriva massimo alle spalle. In bob hackerato, invece, riprende la moda dei capelli finti disordinati. Con ciò s’intende un “disordine” che sembra naturale ma che in realtà è ben studiato per farci sembrare belle senza sforzo.

Generalmente, questo taglio “disordinato” si adatta meglio ai capelli mossi, quasi a ricordare le onde create dalla salsedine. Possiamo, però, anche realizzarlo con i capelli lisci scalati al punto giusto, che andremo poi a valorizzare con una piega che mette in evidenza le diverse lunghezze.

Spesso insieme al taglio a caschetto disordinato si associa una frangetta centrale o laterale che incornici il viso. Ciò è perfetto soprattutto se abbiamo un viso tondo o largo e vogliamo sfinarlo, coprendo i lati con un look all’apparenza naturale.

L’icy blonde

Non ci resta, quindi, che scegliere il colore, che può essere una tonalità più intensa di quella che abbiamo già. Ad esempio, invece del solito biondo, potremmo avventurarci con l’icy blonde, che richiama il bianco o il biondo albino. Piacciono anche i toni caldi, come il castano cioccolato o caramello. Dato, però, che quest’estate spinge a osare con i colori, potremmo aggiungere un tocco di ramato, così da avvicinarci al rosso naturale. In alternativa, possiamo sempre ricorrere al balayage.

Sarebbe, quindi, questo un taglio che le donne che osano apprezzano molto. In alternativa, possiamo provare un taglio semplice ma d’effetto che ci dona un’aria più giovane e internazionale.

