Quando leggiamo l’oroscopo, accade un po’ come i maschietti quando aprono il quotidiano e cercano immediatamente lo sport. La voce che maggiormente andiamo a scovare tra le stelle è la fortuna. O almeno la speranza che stelle e pianeti guardino in giù, mandandoci qualche segnale positivo. D’altronde, come recita la famosa canzone di Disney “i sogni son desideri di felicità”. Ma, il denaro pur essendo importante, potrebbe anche non renderci felici. Soprattutto nei momenti come questi, in cui raccogliamo attorno alla tavola parenti e amici. Non solo soldi e denaro ma questi 3 segni vincenti riempiranno il Natale di piacevoli sorprese e tanta allegria.

Scorpione protagonista

Ecco un segno zodiacale che sotto l’albero di Natale potrebbe trovare delle inattese sorprese. Gli Scorpioni avranno dalla loro una ventata di novità, soprattutto in campo amoroso e affettivo. Mentre i più romantici saranno travolti dalla passione, i single potrebbero trovare l’anima gemella. Da un punto di vista familiare lo Scorpione si incaricherà di portare tanta armonia in famiglia, facendo da ago della bilancia. Non si vedono all’orizzonte particolari problemi e nemmeno incomprensioni e litigi che potrebbero rovinare l’armonia familiare. Voto 9,5 al Natale degli Scorpioni.

Non solo soldi e denaro ma questi 3 segni vincenti riempiranno il Natale di piacevoli sorprese e tanta allegria

Abbiamo previsto nelle scorse ore che uno dei segni protagonisti di questi giorni potrebbe essere il Sagittario. Spinto da una grande carica di energia e dalla voglia di emergere, tutto sembrerebbe possibile ai nati sotto questo segno. In campo amoroso Venere appoggerà momenti di passione travolgente all’interno della coppia. Per quanto riguarda invece i single, il cielo sembrerebbe aperto e sereno per coloro che siano alla ricerca di relazioni alternative e particolari. Per quanto riguarda invece le coppie affiatate tutto dovrebbe procedere tranquillamente. Attenzione, però a non essere troppo pignoli, andando a provocare inutili e dannose discussioni. Voto 9 alla Natale del Sagittario.

Acque calme ma piacevoli per i Pesci

Scherzando e facendo un gioco di parole, potremmo dire che la settimana di Natale vedrà i Pesci nuotare in acque tranquille. Questo non vuol dire che mancheranno le soddisfazioni, anzi, ma che problemi e pericoli gireranno alla larga. In amore sono previsti dei regali sotto forma di romanticismo e momenti di intensa tenerezza con i partner. C’è più affetto e complicità che Eros vero e proprio, ma tanto basta per far felici in questo momento i Pesci. In famiglia sono ore di divertimento puro, allegria, serenità e tanta voglia di stare assieme. Uno dei regali più belli che in questo momento si possano chiedere. Voto 10.

Approfondimento

Suonerà alla porta di questi 2 segni la Fortuna dimenticandosi invece di 1 segno che rischia delle feste sfortunate