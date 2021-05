In una società sempre più veloce e stressante i massaggi e la cura e benessere del corpo sono fondamentali. Ci sono ormai diverse e svariate tecniche di massaggio: da quelle indicate per gli sportivi a quelle per il rilassamento.

Numerosi di questi metodi giungono dall’Oriente dove esiste una vera e propria cultura del massaggio e della cura del corpo. Questa non è infatti solo estetica ma provvede a mantenere l’equilibrio e il corretto funzionamento di tutto l’organismo.

Negli ultimi anni si è diffusa una pratica molto benefica per rilassare il corpo e per gestire alcune problematiche. Si tratta infatti della riflessologia plantare, un’antica disciplina che viene dalla medicina tradizionale cinese.

Si spiega infatti come il corpo sia attraversato da meridiani energetici che se non funzionano bene si bloccano e creano malattie e disturbi. La pianta del piede diventa quindi un terminale di tutti questi meridiani ed è una vera e propria mappa di tutto il corpo. In ogni zona del piede si riflettono quindi le terminazioni nervose ed energetiche di ogni organo.

Come funziona nello specifico un massaggio di riflessologia plantare

Ormai sempre più specialisti, non solo fisioterapisti ma anche massaggiatori sportivi si dedicano all’apprendimento di questa pratica. La digitopressione su uno dei punti doloranti ed il massaggio costante su quella zona provocano direttamente il rilassamento ed il sollievo del dolore.

Non solo serve a combattere lo stress ma questa pratica che molti ignorano può risolvere molti disturbi dell’organismo grazie a dei benefici massaggi rilassanti. Anche se i piedi sono una zona molto sensibile, una volta che abbiamo preso confidenza con il terapeuta e lasciamo la tensione ne ricaveremo solo dei benefici.

La riflessologia plantare può anche essere praticata da autodidatti, seguendo la mappa visuale delle zone di riflesso. Un massaggio costante dei piedi ogni mattina e ogni sera ci manterrà più rilassati e in salute.