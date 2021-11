Non solo risotti o zuppe ma sono queste le ricette impensabili e dolcissime che ci faranno gustare la zucca in un modo anticonvenzionale

La stagione autunnale ci regala alberi dai colori fantastici, cieli mozzafiato e la possibilità di stare più in casa a coccolarci. Quello che ci offre la nostra tavola è altrettanto ottimo e salutare. La zucca tra tutte le verdure di questo periodo è indiscutibilmente la regina. Con il suo sapore inconfondibilmente dolce è versatile al massimo per qualsiasi tipo di piatto. Sono oramai un classico i risotti alla zucca e le innumerevoli torte salate amate da tutti.

Però, quello che in pochi pensano sono proprio quelle preparazioni un po’ meno convenzionali e sperimentali. Non solo risotti e zuppe ma sono queste le ricette impensabili e dolcissime che ci faranno gustare la zucca in un modo anticonvenzionale.

Infatti, se adoriamo i piatti salati con questa verdura avremo sempre, comunque, qualche avanzo che ci rimane nel frigorifero. Questi dolci, che leggeremo tra poco, potremmo anche considerarli degli svuota frigo.

Quindi, andiamo subito a vedere quali sono queste due deliziosissime ricette.

Biscotti morbidi di zucca

Ingredienti:

300 gr di farina 00;

1 uovo;

8 gr di lievito per dolci;

100 gr di polpa di zucca;

60 gr di burro sciolto;

80 gr di zucchero;

buccia di arancia

La zucca, fatta a pezzetti, va bollita in acqua per circa 10 minuti per poi toglierla, ormai morbida, e schiacciata con una forchetta finché non diventa una purea. In un contenitore amalgamare l’uovo, lo zucchero, la zucca, l’arancia grattugiata e il burro fuso. A mano a mano incorporare tutta la farina e alla fine il lievito. È il momento di impastare usando le nostre mani finché otteniamo un composto non appiccicoso. Facciamo delle palline e stendiamole in una teglia da forno cospargendole di zucchero a velo. Bastano 20 minuti a 180 gradi in forno per gustare i biscotti morbidi alla zucca.

Ciambella zucca cioccolato e noci

Ingredienti:

240 gr di farina 00;

270 gr di zucca frullata;

160 gr di zucchero;

3 uova;

100 ml di olio di semi;

50 ml di latte;

16 gr di lievito per dolci;

70 gr di noci;

100 gr di cioccolato fondente;

cannella q.b.

Quindi iniziano la preparazione della ciambella. Montiamo in un contenitore uova e zucchero ottenendo un composto morbido a cui aggiungeremo olio e latte. Incorporiamo farina, noci, lievito e un pizzico di sale mescolando il tutto con delle fruste a media velocità. Parte dell’ottenuto lo postiamo in una ciotola a parte aggiungendo al suo interno la cioccolata. In una tortiera foderata di burro alterniamo il composto al cioccolato e quello senza, in modo da ottenere l’effetto bicolor. Guarniamo spolverando sopra noci e cioccolato a pezzetti. Forno preriscaldato a 180 gradi statico per quasi un’ora.