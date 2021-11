Stiamo andando, a grandi falcate, verso il grande freddo della stagione invernale. E in molti cominciano a fare scorte di integratori vitaminici e frutta e verdura di stagione. Tutto questo per respingere gli attacchi dei malanni stagionali. Il frutto preferito e consigliato è senza dubbio l’arancia, con le sue innumerevoli vitamine e proprietà antiossidanti e antinfiammatorie.

Tanto buone e salutari quanto difficili da conservare, le arance, anche se acquistate da poco, possono presentare sulla buccia tracce di muffa dopo pochi giorni. Tra i motivi principali c’è sicuramente la modalità sbagliata di conservazione. Niente più muffa su arance e altri agrumi se conosciamo questi segreti per conservarli più a lungo ed evitare così sprechi di cibo. Partiamo facendo attenzione al momento dell’acquisto.

Occhio a quello che mettiamo nel carrello

Non tutte le arance che troviamo nel reparto frutta sono uguali; non parliamo delle varietà, ma proprio del loro aspetto. Prediligere quelle che hanno un picciolo ancora di un verde intenso, sintomo che l’agrume è stato colto da poco tempo.

Importante, dopo questa verifica, portarla vicino al naso e sentire il profumo intenso della sua buccia, che dove essere di un colore acceso.

Ultimo ma non meno importante è un consiglio per chi adora le spremute. Optiamo per arance di piccole dimensioni perché avranno maggiore succo e prima di spremerle immergiamole qualche minuti in acqua calda. Il risultato sarà sorprendente.

Arrivati a casa, dopo aver acquistato i nostri adorati agrumi, è nostro compito trovare la giusta collocazione così da farli durare il più a lungo possibile. Contrariamente a quanto si pensi è preferibile evitare le classiche fruttiere; d’altro canto, porle su un piano, una a fianco all’altra, è la soluzione migliore. Questo ripiano deve essere in un posto assolutamente non soleggiato, ma molto fresco e, possibilmente, con un buon circolo di aria.

Prima di appoggiare le nostre arance è buona regola disinfettare la superficie così che, eventuali vecchie spore residue, vengano debellate. Un posto che viene subito in mente è il frigorifero anche se molti sostengono che l’eccessivo freddo potrebbe rovinare sia la buccia che il sapore dell’agrume.

Suggerimento finale è quello di controllare i vari frutti e, alla prima avvisaglia di muffa, allontanare subito l’arancia “sfortunata”. Questo eviterà che anche gli altri agrumi a contatto possano essere colpiti.

Seguendo questi semplici consigli le arance dureranno davvero tanto, anche oltre i 15 giorni, conservando le loro strepitose caratteristiche.