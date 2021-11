Ogni anno è sempre la stessa storia: le persone si dividono tra chi ama il panettone e chi il pandoro, ma non solo.

La diatriba riguarda anche i piccoli ingredienti che vi sono all’interno di questi dolci, ossia uvetta e canditi. C’è chi non sopporta né l’uno né l’altro, e perde interi minuti per spostarne sul tovagliolo qualsiasi traccia visibile. Poi c’è chi, invece, ama così tanto questi piccoli frutti zuccherini che si mangerebbe anche quelli appena scartati dal vicino. Insomma, il Mondo è bello perché è vario.

Per mettere d’accordo tutti, però, abbiamo pensato ad un dolce buonissimo, anche più buono della cioccolata. A tal proposito ricordiamo che per preparare una cioccolata calda cremosissima come quella del bar, basta un pizzico di questo ingrediente.

Però oggi non parleremo di cioccolata, bensì della ricetta per preparare una torta panettone così buona da farci dimenticare tutte le divergenze di gusto. Dopo aver scoperto questa ricetta, per i panettoni sarà dura riconquistare il nostro cuore. Oltretutto si tratta di una ricetta velocissima, l’ideale per chi ha poco in tempo da passare in cucina ma vuole comunque portare un panettone fatto in casa a tavola.

Ecco come preparare questa fantastica torta panettone.

Basta uvetta e canditi, ecco la ricetta della torta panettone che sta spopolando perché è buonissima

Gli ingredienti indicati sono perfetti per preparare una torta per 6 persone.

Ingredienti:

250 gr di farina;

180 gr di yogurt bianco;

140 gr di zucchero bianco o di canna;

2 uova;

40 ml di olio extravergine d’oliva;

8 gr di lievito per dolci;

1 cucchiaio di miele;

Scorza d’arancia grattugiata (una arancia con buccia edibile);

40 gr di granella di nocciole;

40 gr di granella di pistacchi;

50 gr di granella di zucchero.

Procedimento

In una scodella abbastanza capiente, iniziamo a sbattere le uova con una frusta. Ora versiamo anche zucchero, miele, yogurt e olio, e continuiamo a miscelare. Dovremo continuare a mischiare il tutto fino ad ottenere un composto omogeneo e pieno di bollicine.

A parte setacciamo la farina, quindi aggiungiamola al composto appena creato. Mescoliamo con cura il tutto, e grattugiamo la scorza d’arancia profumata sul nostro impasto.

Ultimo passaggio fondamentale

A questo punto, prendiamo una teglia a cerniera di 20 centimetri, imburriamola e versiamo il composto. Decoriamo l’impasto con la granella di pistacchi e nocciole e con lo zucchero.

Inforniamo a 180° in forno statico per 30 minuti circa, controllando di tanto in tanto la cottura. Quando si sarà creata una splendida crosta di zucchero glassato, facciamo la prova stecchino. Se quest’ultimo sarà asciutto, potremo tirare fuori dal forno la nostra splendida torta che metterà d’accordo proprio tutti. Basta uvetta e canditi, ecco la ricetta della torta panettone che sta spopolando perché è buonissima.

