L’allentamento della pandemia e la conferma, quasi certa, del decadimento dello stato di emergenza hanno acceso nella maggior parte degli italiani la voglia di viaggiare. Quindi c’è chi vola nei Paesi vicini o anche più lontane e chi invece approfitta della bella stagione per visitare l’Italia più autentica e genuina. Oggi vogliamo dare un consiglio a quest’ultima categoria di viaggiatori in concomitanza con un prestigioso premio che è stato conferito proprio nelle ultime ore. È infatti una città tutta da scoprire la Capitale della Cultura per il 2024. Scopriamo insieme cosa si cela in questo meraviglioso centro delle Marche.

Le altre candidate a questo prestigioso premio

Ogni anno l’Italia elegge una Capitale della Cultura. A questa competizione partecipano diversi centri e il vincitore si accaparra un premio in denaro da spendere in migliorie di carattere urbano e culturale. Quest’anno il titolo è andata alla bella isola campana di Procida. Il 2023 invece sarà dedicato a Bergamo e a Brescia, due città storicamente nemiche, ma che in questa occasione vedono mettere da parte la propria rivalità per la collaborazione a un progetto più ampio. Da qualche tempo erano state scelte anche le 10 finaliste per il 2024. In lizza c’erano Siracusa, Mesagne, Grosseto, Vicenza, Ascoli Piceno, Chioggia, Viareggio, Sestri Levante e l’Unione dei Comuni di Paestum e dell’Alto Cilento. Nonostante tutte le proposte fossero ottime, a vincere è stata Pesaro, una delle province più importanti di tutta la Regione Marche.

Una città tutta da scoprire la Capitale della Cultura del 2024 che coniuga arte e bellezza ad un ricco patrimonio gastronomico

Pesaro ha puntato molto sulla figura del compositore Gioacchino Rossini. Costui, oltre a lasciare un inestimabile contributo a livello artistico e musicale, ha anche dato una particolarissima impronta gastronomica alla città. Infatti, come abbiamo già visto, una delle cose da provare quando si passa di qua è proprio l’omonima pizza a base di uova sode e maionese. A questa rilevante figura sono anche dedicate le maggiori attrazioni della città, come la casa natale, il Museo della musica, il teatro e infine il conservatorio.

Ci sono però anche delle interessanti testimonianze a livello archeologico come i mosaici paleocristiani custoditi nel Duomo. Da ricordare anche i Musei Civici di Pesaro, il Centro arti visive Peschiera e la piazza centrale della città. Se si è in macchina e si ha tempo, consigliamo anche di visitare i bronzi dorati custoditi a Pergola e la meravigliosa città di Urbino.

