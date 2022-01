A inizio anno è più che normale stilare la lista dei nostri buoni propositi. Si tratta di un impegno che vorremmo prendere con noi stessi, relativo a un miglioramento della nostra persona.

C’è chi pensa di più alla parte professionale e chi invece a quella personale. Che sia imparare una lingua nuova o riuscire a dire di no ad una persona sgradevole il concetto è sempre lo stesso. Vogliamo fare qualcosa che non siamo riusciti ancora a portare a termine e ci mettiamo tutto l’impegno del Mondo.

Tuttavia, sappiamo bene che troppo spesso i buoni propositi restano solo sulla carta e non si concretizzano quasi mai. Ci sono, però, alcune soluzioni che ci possono venire estremamente utili. Infatti, il segreto per realizzare i buoni propositi per il 2022 con impegno ma poco sforzo

L’uso del tempo

Dalla recente pandemia abbiamo capito che se non vogliamo sentirci soli basta accendere il telefonino. Infatti, tra i tutti i social network e tutte le applicazioni di messaggistica istantanea possiamo connetterci con il mondo intero. Durante il confinamento abbiamo trovato sollievo con le varie videochiamate e gli aperitivi online.

Tuttavia, ora che la vita sembra riprendere il suo normale corso dovremmo cercare di mettere un limite al tempo che passiamo al cellulare. Passare ore a rispondere ai messaggi che abbiamo nelle migliaia di gruppi WhatsApp non è la migliore delle idee se ci siamo messi in testa di voler imparare finalmente l’inglese. Il discorso vale anche se siamo in palestra e dobbiamo fare una serie molto difficile di ripetizioni.

È inutile scorrere le storie di Instagram dei nostri conoscenti se questa azione ci toglie tantissimo tempo. In questo discorso rientrano anche coloro che vogliono tenere sotto controllo le email di lavoro costantemente. Non ha alcun senso.

Il segreto per realizzare i buoni propositi per il 2022 con impegno ma poco sforzo

In secondo luogo, un altro grande consiglio che ci sentiamo di dare è seguire le nostre passioni senza farci influenzare dall’opinione degli altri.

Infatti, per trovare il tempo per concludere la nostra sessione di yoga che abbiamo tanto desiderato, dobbiamo riuscire a dire di no a quell’aperitivo con il collega che nemmeno ci sta troppo simpatico. Se vogliamo leggere almeno un libro al mese, dobbiamo saper dire di no all’ennesima cena in famiglia che tanto poco ci interessa.

Approfondimento

Ecco come lavorare di meno e guadagnare di più con questo facile metodo.