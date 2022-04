La primavera è uno dei periodi più importanti per chi coltiva un orto o un giardino. In questo momento il terreno riprende vita, ci sono molte semine da fare e la maggior parte dei fiori inizia a sbocciare.

Dovremo fare attenzione a organizzare le piante nel modo giusto, tenendo in considerazione le consociazioni. Molte piante, infatti, non stanno bene vicino ad altre, e potrebbero morire a causa di questo.

Succede, ad esempio, con le fragole che non dovrebbero stare vicino a queste piante potenzialmente dannose.

Inoltre, bisognerebbe fare attenzione alle fasi della luna che, secondo molti, influenzerebbero la salute del terreno. Infatti, abbiamo già visto che luna crescente e calante ci suggeriscono di fare questi lavori di potatura e semina nell’orto.

Uno degli elementi vitali più importanti per il terreno

Ciò che, però, può davvero aiutarci ad ottenere un raccolto carico e rigoglioso, è il concime che mettiamo nel terreno.

La terra, per essere produttiva, ha bisogno di un aiutino da parte nostra, che le dia sempre linfa nuova per generare. In questo articolo, infatti, scopriremo qual è uno dei migliori nutrimenti, del tutto naturale e biologico, che potremmo dare al nostro terreno.

Oltre a stallatico e pollina, sarebbe questo il miglior concime naturale e biologico che nutre il terreno e dona benessere alle piante

Se le piante stanno bene, si vede anche da fuori. In questi casi ci regaleranno frutti belli e sani e potremo mangiare alimenti gustosissimi e a chilometro zero.

Per questo motivo, molte persone utilizzano lo stallatico. Questo è adatto soprattutto per alberi da frutto, ma anche per piante da giardino ed è effettivamente uno dei migliori fertilizzanti esistenti in circolazione. Così come lo è la pollina, prodotta dagli escrementi di galline e pollame, ma più adatta per ortaggi e verdure.

Entrambi questi prodotti sono naturali e, senza dubbio, molto efficaci. Se, però, volessimo dare vigore a un terreno impoverito, poco fertile o inaridito, ad esempio, dall’inquinamento, dovremmo scegliere la leonardite.

Ridurrebbe l’assorbimento di sostanze nocive delle piante

Oltre a stallatico e pollina, sarebbe questo il prodotto che riuscirebbe a rigenerare il nostro terreno.

Questo ammendante, infatti, secondo alcuni studi, riuscirebbe a ridurre la presenza di sostanze nocive nelle piante. In generale, quindi, migliorerebbe le caratteristiche del terreno e, per questo, sarebbe un’ottima scelta.

