Come giocare al Lotto e sperare di vincere con pochi euro e questi trucchi

Il Lotto è uno dei passatempi preferiti dagli italiani. Ci sono quelli che giocano abitualmente gli stessi numeri, sperando nella loro estrazione. E quelli che, invece, ci provano perché, magari, ricevono, in sogno, la visita del nonno defunto che dà loro i numeri.

Se i primi sono più pratici e sanno come muoversi, anche all’interno delle varie ruote, potrebbe non essere così per i novizi. Che, magari, sperano di vincere al primo colpo, forti del messaggio dall’aldilà trasmesso da proprio parente defunto.

Ci sono vari metodi per provare a vincere al Lotto

In rete, è facile trovare decine di consigli su come vincere a colpo sicuro. Dei quali, ovviamente, dobbiamo diffidare, perché se così fosse, se li terrebbero per loro. E non li condividerebbero, certo, con gli altri.

In ogni caso, come giocare al Lotto e sperare di vincere potrebbe essere più probabile seguendo determinati trucchi. Ad esempio, uno di questi sembra quasi impossibile, eppure c’è gente che con questo metodo ha vinto. In pratica, poniamo che il nonno ci abbia dato un terno, ad esempio 37, 49, 77. Si va a scegliere una ruota e si controlla il primo estratto di un determinato mese.

Ecco come procedere con il metodo che ha fatto vincere qualche fortunato

Poniamo che sia stato il 42. Lo leggiamo al contrario, ovvero 24. E cerchiamo la differenza con il primo numero indicato, ovvero il 37. In pratica, 37-24=13. Ed ecco che si forma la nostra cinquina che dovremo puntare, cioè 13-24-37-49-77. Scegliendo le ruote dove farlo che non è casuale.

Sembra solo un gioco di numeri, ma qualcuno pare abbia vinto con questo metodo particolare. Esiste anche il trucchio della somma dei numeri della ruota. Facciamo finta di prendere la ruota di Milano.

Come giocare al Lotto e sperare di vincere si può provare con questi metodi

Andiamo a vedere quali sono stati i numeri usciti durante la prima estrazione del mese. Ad esempio, il 1° ottobre erano usciti 3, 64, 16, 36, 27. A questo punto, li dobbiamo sommare. E il totale è 146. Da questo risultato, togliamo 90, ovvero ci viene 56. A questo numero, aggiungiamo prima 4 e poi 8. Ovvero 56+4=60 e 56+8=64.

L’ambo che dovremo giocare, sulle ruote, dovrà essere composto da 60 e 64. Sia chiaro: niente di scientifico e certo. Solo che qualcuno, provando questo bizzarro metodo, ha azzeccato l’ambo. Tentar non nuoce e ci costerà pochi euro.