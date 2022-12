Non solo per il tiramisù, ma col cacao ecco come creare fantastiche creme anticellulite e non solo

Non solo per il tiramisù-proiezionidiborsa.it

Il cacao è uno degli alimenti più usati in cucina e non solo per preparare il tiramisù. In realtà, anche per la bellezza, il cacao è utile per donarci una pelle come nuova, grazie a questi trattamenti fai da te. Ed ecco come prepararli anche per contrastare la cellulite.

Il cacao è un cibo non solo ghiotto per i dolci, ma utile anche per il nostro benessere. Infatti, è un alimento perfetto per mantenersi più giovani, grazie ai polifenoli. Così da contrastare i radicali liberi prodotti dal nostro organismo.

Non solo. È utile anche per chi fa la dieta ed è un alleato importante di chi fa sport. Stando attenti a non esagerare, perché mangiare troppo cacao potrebbe far venire mal di testa. Insomma, come ogni alimento, ci vuole prudenza.

Ecco come sfruttare il nostro cacao anche per la bellezza del corpo

Però, non solo per il tiramisù, ma col cacao si possono anche creare delle ottime maschere di bellezza. Basta saperle abbinare con i giusti ingredienti. A cominciare da una bella maschera viso al cacao. Prepararla è molto semplice. Dovremo prendere una banana, ricordandosi di non buttare mai via il boccone terminale, prezioso in giardino. La dobbiamo schiacciare per bene, come quando si prepara la frutta per i bimbi.

A questo punto, aggiungiamo tre cucchiai di cacao e amalgamiamo molto bene. A questo punto, dovremmo inserire dello zucchero di canna e mischiare ancora con cura. Fatto il tutto, è arrivato il momento di stendere, sul viso, il composto ottenuto. Lasciamo sulla faccia la nostra maschera per almeno 10 minuti e poi risciacquiamo con cura. Volendo, col cacao, possiamo preparare un’ottima crema per il corpo. Usando degli ingredienti che troviamo facilmente a casa. Ed ecco come.

Questo è il modo per preparare una crema per il corpo al cacao

Dobbiamo mischiare, in una ciotola, 5 grammi di cacao e altrettanti di bicarbonato e sale fino. Facciamo in modo che gli ingredienti siano ben amalgamati e poi aggiungiamo 30 grammi di olio di oliva. A questo punto, dobbiamo mescolare con grande cura fino a quando si formerà una sorta di crema. Andiamo ora a spalmare la crema al cacao nelle parti del corpo che vogliamo tonificare.

Lasciamo agire per almeno 30 minuti e, come con ogni crema o maschera fai da te, risciacquiamo con grande cura. Anche contro la cellulite, gli impacchi al cacao sono molto utili.

Non solo per il tiramisù, ma col cacao si può combattere anche la cellulite

Preparare una crema utile a questo scopo è molto facile. Dovremo prendere il fondo del caffè dalla moka, che non va mai buttato perché in casa si può utilizzare in almeno 10 modi diversi. A seconda della quantità del fondo di caffè che abbiamo (moka da 2 o da 4), aggiungiamo dai 10 ai 20 grammi di cacao in polvere. A questo punto, ecco che andremo a mettere anche del sale grosso, anche qui, tra i 5 e 10 grammi.

È arrivato il momento di aggiungere un poco di acqua calda, mescolando con cura. Deve diventare come una pasta densa visto che andrà applicata dove c’è la cellulite. Stendiamo la pasta ottenuta al cacao e avvolgiamo la parte trattata con cellophane trasparente. Sciacquiamo dopo 30 minuti.