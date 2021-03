La primavera sta arrivando e il primo sole ha già fatto capolino in tutta la penisola. La moda per la prossima stagione calda è apparsa sulle passerelle parigine e ha mostrato scollature e colori del periodo più luminoso dell’anno.

Accanto agli abiti a stampa floreale e ai pantaloni larghi e freschi, c’è qualcos’altro che ha attirato la nostra attenzione. Anche i piedi richiedono cura ed eleganza per essere al centro dell’attenzione. Trattandosi però di mesi ancora non molto caldi, ad aprile e maggio non possiamo ancora usare le scarpe aperte che mostrano le unghie laccate. E chi dice che le scarpe chiuse non possano fare la loro incredibile figura in un periodo dell’anno come quello primaverile?

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

L’accessorio più glamour da indossare questa primavera

L’accessorio più glamour da indossare questa primavera è sicuramente lo stivaletto scamosciato.

Beige chiaro o scuro, questo tipo di scarpa si adatta perfettamente a qualsiasi outfit decidiamo di indossare. Jeans, gonne, shorts, gli stivaletti staranno bene su tutto. Suggeriamo di sceglierlo con un po’ di tacco largo color marrone che slancia e dona qualche centimetro in più. La loro semplicità li rende perfetti sia per il giorno che per la sera, possibilmente abbinati ad una borsa della stessa tonalità.

Qualcuno si domanderà il perché dello scamosciato e la risposta sta nella comodità garantita. Questo tessuto, infatti, è traspirante e quindi migliore rispetto alla calda pelle che farebbe sudare il piede. Sappiamo che talvolta non è semplice pulire lo scamosciato, ma esistono diversi modi per farlo, proprio come spiegato in questo articolo.

I colori da abbinare

Come accennato, lo stivaletto scamosciato si adatta a tutto e sta bene in qualsiasi momento della giornata. Al di là di questa premessa, però, è innegabile che ci siano alcuni colori che meglio si adattano al beige delle nostre amate scarpe primaverili. Questi sono l’azzurro, il blu, il marrone, il bianco e il verde smeraldo.

Bastano un abito azzurro, un paio di stivaletti e una borsa in pendant per essere bellissime e chic, ma con assoluta semplicità.