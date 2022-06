Il 2022 è un anno particolarmente interessante per i ponti. Dopo il caos della pandemia che ha impedito di viaggiare e di godersi le belle giornate, finalmente si può tornare a un po’ di normalità. Il ponte del 2 giugno è uno dei più attesi dagli italiani. Quest’anno in particolare è molto propizio, perché la data cade di giovedì. Moltissime persone potranno dunque concedersi un weekend lungo e potrebbero aver deciso di fare una gita fuori porta. Il problema è: dove andare? Come spesso accade, su ProiezionidiBorsa la Redazione consiglia tante mete interessanti che possono diventare utili per una gita, un weekend fuori, e non solo offerte last minute ma anche posti fantastici a pochissima strada dal luogo dove si abita. Dalla Toscana, all’Umbria, ai grandi laghi, allo splendido Sud: l’Italia è uno scrigno di meraviglie a disposizione di chi desidera viaggiare anche spendendo poco. Ecco allora una selezione di luoghi e mete fatte apposta per pochi giorni, l’ideale per il weekend.

Non solo offerte last minute per il ponte weekend del 2 giugno 2022 perché ecco dove andare con i bambini

A pochissimi chilometri da Savona ci sono la riviera di Levante e di Ponente. Entrambe le zone sono ricchissime di luoghi meravigliosi da visitare. Un gioiello spesso inesplorato è Lerici, nel Golfo dei Poeti. Qui si può visitare lo splendido castello, e l’indimenticabile vista sul Golfo di Portovenere. La zona delle Langhe e del Monferrato è ugualmente piena di meraviglie. La Morra e Monforte d’Alba sono tra i paesi più celebri di questi territori. La primavera soprattutto è la stagione migliore in cui visitare questi caratteristici borghi. L’enogastronomia qui è particolarmente di alta qualità, e si coniuga splendidamente anche con il concetto di Street food. Provare per credere. Anche la Val d’Orcia in Toscana è ricchissima di borghi, molti dei quali eletti tra i più belli d’Italia. Le colline di un verde brillante si mescolano meravigliosamente con il cielo terso delle giornate primaverili. Impossibile non visitare Montepulciano e Pienza. Gli appassionati dei grandi laghi troveranno pane per i loro denti a Salò.

La cittadina sorge proprio sulle rive del lago di Garda e si tratta di una vera e propria perla. Per raggiungerla, oltre che in auto, si può addirittura fare una piccola crociera sul lago. Solo il pensiero di queste meravigliose sponde genera un sentimento di assoluto relax. Scendendo nel Sud Italia, sono due le mete irrinunciabili per un bel weekend fuori. Una di queste è Gaeta, famosissima per il mare limpido e la natura incontaminata che l’avvolge. La Montagna Spaccata qui è assolutamente da visitare: si dice che il monte si divise in due a seguito dei terremoti per la morte di Cristo. Un infedele posò la mano sulla nuda roccia rinnegando tale leggenda: si dice che la montagna si ammorbidì al suo tocco, e ancora oggi è possibile ammirarne l’impronta. Anche il Cilento è una zona meravigliosa, e in particolare la primavera a Paestum raggiunge livelli di meraviglia rari. La vicina Agropoli è un ulteriore meta dove poter godere di un assaggio di mare primaverile.

Approfondimento

Per il ponte del 2 giugno questo straordinario borgo tra Bologna e Milano è una destinazione ideale dove andare