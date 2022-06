La ricca e lunghissima tradizione culinaria mediterranea ha tra le sue protagoniste le erbe spontanee. Sono troppo numerose per poterle nominare tutte, e accanto a quelle che ancora oggi conosciamo bene e utilizziamo quotidianamente in cucina, ce ne sono molte che erano famigliari ai nostri nonni ma oggi sono meno conosciute. Tra queste erbe, che una volta si utilizzavano spesso in cucina, ce n’è una che molti italiani non conoscono, ma che spesso si vede nelle siepi, ai bordi delle strade o tra le rocce, soprattutto nelle località di mare. Vediamo di che cosa si tratta e come riscoprirla per arricchire i nostri piatti.

Profumatissima protagonista di siepi e aiuole

Ma di quale pianta stiamo parlando? Si tratta della santolina. La santolina in realtà non è un’unica specie, ma comprende diverse specie imparentate tra loro, e caratterizzate da un intenso profumo aromatico. Oltre alle specie diffuse in tutto il Mediterraneo, in Italia possiamo trovare anche una specie autoctona: la Santolina leuchanta, che si trova esclusivamente nel centro e sud Italia. Ma come possiamo riconoscere e utilizzare questa pianta in cucina, proprio come facevano i nostri nonni?

Oggi la vediamo ai bordi delle strade ma questa erba è profumatissima e ottima in cucina e in casa

La santolina è molto semplice da distinguere. Si tratta di un piccolo arbusto dalle foglie color verde argentato, molto piccole e molto vicine tra loro. Ha un profumo aromatico che assomiglia a quello del timo con un tocco di anice. Si può sentire sfregando delicatamente le foglioline tra le dita. Nel periodo di fioritura produce dei fiori gialli di forma sferica.

Ottima per aromatizzare piatti di pesce

La santolina si può utilizzare in cucina allo stesso modo in cui useremmo il timo, sia fresca che secca. È particolarmente adatta per aromatizzare stufati, e soprattutto piatti di pesce, sia al forno che in umido. Proviamola anche con le patate o con altri contorni di verdure. È buonissima anche per aromatizzare le lenticchie, insieme all’immancabile alloro.

Perfetta per profumare armadi, cassetti e scarpiere

Oggi la vediamo ai bordi delle strade, ma la santolina può tornare molto utile anche in casa. È perfetta ad esempio per profumare armadi, cassetti e scarpiere. Possiamo usarla allo stesso modo della lavanda. Raccogliamo dei rametti di santolina e lasciamoli seccare appendendoli a testa in giù, avendo cura di proteggerli dalla polvere. Una volta secchi, tagliamoli in piccoli pezzetti e riempiamo dei sacchetti di tulle o di cotone da mettere nei cassetti per un buonissimo profumo.

