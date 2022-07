Per qualcuno, purtroppo, è già tempo di tornare a casa dalle ferie. I classici 15 giorni sono volati ed è ora di rifare le valigie per ripartire verso la nostra abitazione. Ripensando, purtroppo, a tutto quello che ci aspetta, e non solo in termini lavorativi. Perché, dopo 15 giorni di assenza, ci toccherà, purtroppo, fare i mestieri in casa che, inevitabilmente, ha visto, come minimo, la polvere accumularsi. Per non parlare di tante piccole incombenze che abbiamo rinviato.

Che brutta sorpresa aprire la dispensa e trovare questi ospiti indesiderati

Certo, se siamo stati previdenti, probabilmente ritorneremo con molte cose già fatte. Non solo le lenzuola già cambiate, infatti, ma sarebbero almeno 10 le cose da fare prima di partire per renderci meno faticoso il rientro. Insomma, molto potrebbe dipendere anche da quanto siamo stati previdenti, per non vanificare le ferie appena trascorse. Però, può succedere di aprire l’uscio di casa e ritrovarsi, in cucina, alle prese con ospiti non desiderati.

Sono dei piccoli insetti neri che non si capisce da dove arrivino, ma che non sono un bel biglietto da visita per noi. Non allarmiamoci, però, perché, per fortuna, ci sono 3 rimedi naturali per eliminare i minuscoli insetti neri in cucina. In genere, li si trova nella pasta e sono grandi pochi millimetri. Attenzione, però, che, crescendo, possono anche rompere un pacco di pasta. Infatti, non dovremmo mai dimenticarci di conservare pasta, cereali, riso o biscotti aperti in contenitori di latta o di vetro. Purtroppo, questi insetti si moltiplicano velocemente e rischiano di passare da una confezione aperta all’altra, rendendole immangiabili. Per questo motivo, la prima cosa da fare è spostare immediatamente i pacchetti aperti mettendoli su ripiani differenti.

3 rimedi naturali per eliminare i minuscoli insetti neri in cucina, sgradito benvenuto tornando dalle ferie

Naturalmente, dovremo disinfettare il ripiano per bene, usando non solo acqua, ma anche dell’aceto bianco. Alimento che è perfetto anche per prevenire l’occupazione abusiva. Infatti, una delle cose che dovremmo fare, in caso di assenza per molti giorni da casa, è proprio quella di lavare tutto con aceto. L’odore, infatti, tiene lontani gli insetti, in generale. Una sorta di disinfezione preventiva, al fine di mettere le barriere a questi piccoli insetti neri e alle loro uova.

Anche mettere delle foglie di alloro e di menta, nelle dispense, ha la prerogativa di tener lontani gli insetti. Esiste poi una miscela micidiale che possiamo creare noi mescolando insieme alcuni prodotti. Ovvero, sfruttando bicarbonato, aceto e succo di limone. Mettiamoli in un contenitore spray e passiamoli poi sulle superfici di casa, prima di andare via. Per un ritorno a casa più sereno.

