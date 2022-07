Come ogni stagione che si rispetti, anche l’estate vuole i suoi accessori del cuore tra borse di paglia, gioielli e occhiali da sole.

Contrariamente a quanto si possa pensare, l’accessorio non è qualcosa di marginale e insignificante, ma dà quel quid in più al look.

Sostanzialmente, gli accessori sono capaci di trasformare anche il più basico outfit jeans e maglietta in un look strepitosamente glamour.

Se, dunque, anche noi vogliamo brillare di luce anche con lo street style, basterà disporre di alcuni accessori di tendenza.

In particolar modo, ecco quali gioielli indossare a 50 anni per essere alla moda tutta l’estate, sia al mare che ad un matrimonio.

Di seguito, ecco alcune proposte etichettate come nuove tendenze per l’estate 2022 dagli esperti del settore moda.

La prima ispirazione è un invito ad abbracciare il colore, caldo e divertente in tutta la sua brillantezza.

Scegliamo bracciali o orecchini con perline colorate o charm dalle forme non convenzionali, perfetti per dare una svolta anche al più noioso look da ufficio.

La seconda tendenza in circolazione e da tenere d’occhio sono i bijoux con catene: bracciali e collane in oro o argento in tantissimi tagli differenti.

Ecco quali gioielli indossare a 50 anni, perfetti con il look per il mare o anche per un matrimonio

E se la catena è decisamente minimal, per quanto alla moda, quando l’obiettivo è quello di farsi notare la risposta è solo una: le gemme.

Pensiamo a degli orecchini bold impreziositi con gemme rosa a forma di cuore o anche a quelli a lobo impreziositi con strass e cristalli.

Non meno appariscenti sono anche gli orecchini pendenti con gemme dai colori diversi o con pietre colorate e brillantini.

Torniamo, invece, ad essere discreti, introducendo il bangle bracelet, ovvero il braccialetto rigido, in versione aperta o chiusa a piacere.

Proprio perché non è vistoso o appariscente, ma comunque molto elegante, il bangle bracelet si presta ad accompagnare qualsiasi look.

Nulla vieta, poi, di mixarli tra loro per un effetto di gioioso tintinnio dorato che fa subito festa.

E non potemmo chiudere questa carrellata in modo migliore se non citando il principe della gioielleria: l’anello in oro.

Con scritte, corredato da perle o anche nella più estrema semplicità è il più iconico dei bijoux che non passa mai di moda.

Naturalmente, ciascuna delle proposte descritte si trova sia firmata da grandi marche ma anche da etichette più abbordabili a livello di prezzo.

