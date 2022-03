Oggi, è arrivata ufficialmente la primavera, stagione di rinascita non solo per il nostro corpo, ma anche per il giardino, le piante, i fiori. È il momento, anche, di eliminare le erbacce che si sono accumulate durante l’inverno, un lavoro faticoso e costoso. Per non parlare dei parassiti che insidiano le nostre piante e delle formiche che circondano il nostro balcone, marciando verso la cucina.

Dobbiamo subire tutto silenziosamente, senza possibilità di opporci? Ovviamente no e possiamo ribellarci attraverso dei semplici metodi che hanno il pregio di essere economici. Molti usano sale e aceto per eliminare le erbacce del giardino, ma sono diverse le soluzioni efficaci per combattere anche parassiti e formiche.

Le erbacce possono essere sconfitte senza diserbanti chimici grazie a questi metodi naturali fai da te

Ci sono erbacce persistenti che, anche se estirpate, finiscono per ripresentarsi dopo poco. Obbligandoci, il più delle volte, a ricorrere a dei erbicidi chimici. Per fortuna, la natura ci dà delle armi per risolvere il problema anche con un fai da te casalingo. E pure economico.

Un diserbante naturale, ad esempio, può essere preparato mischiando 5 grammi di sale, 2 cucchiai di aceto, mezzo litro di acqua e gocce di detersivo (ecologico). Non dovremo fare altro che versare il contenuto sulle erbacce da eliminare e vedremo come, in 24 ore, saranno seccate e facilmente estirpabili.

Anche il bicarbonato che abbiamo in casa è un ottimo rimedio contro le erbacce persistenti. Basterà versarne qualche cucchiaio sulle piante da eliminare per poterle poi rimuovere, il giorno successivo, senza grandi difficoltà.

Molti usano sale e aceto per eliminare le erbacce del giardino e allontanare formiche e parassiti ma ci sono anche questi modi che funzionano e fanno spendere meno

Ci sono altri rimedi naturali come, ad esempio, lo zucchero. Basterà versarne una dose abbondante alla base delle erbacce per vederle morire in un tempo limitato. Anche il succo del limone potrebbe fare al caso nostro. Va mescolato con aceto e acqua bollente e versato sulle erbacce.

Lo stesso aceto è perfetto per combattere i parassiti in quanto è capace di creare un ambiente che ne impedisce la proliferazione. E che dire di un decotto all’aglio? In mezzo litro di acqua mettiamo una testa d’aglio piccola, suddivisa a spicchi. Facciamo bollire per 5 minuti e, una volta raffreddato, versiamolo sulle piante colpite dai parassiti. Anche il decotto alla cipolla è efficace. Dovremo far bollire, in 500 ml di acqua, per 10 minuti, le bucce di due cipolle. Una volta raffreddato e filtrato, spruzziamo il tutto sulla pianta colpita.

Quanto alle formiche, il nostro aceto, come sempre, è un grande alleato. Dovremo versarlo negli angoli della casa da dove entrano. Preziosi sono anche i fondi di caffè che siamo soliti scartare. Un errore, perché anche loro sono efficaci per tenere lontane le formiche. Semplici fette di limone, infine, posizionate negli angoli bersagliati dalle formiche, finiranno per mandarle in confusione. Tutti rimedi naturali ed economici.