Spesso si cucinano sempre le stesse cose. In genere tendiamo a riproporre i piatti che ci riescono particolarmente bene. A volte, però, è anche mancanza di voglia e poca fantasia. Ma abbiamo la fortuna di avere un sacco di prodotti stagionali a disposizione. A voler guardare, giocando con le diverse combinazioni e provando vari metodi di cottura, potremmo preparare un piatto differente ogni singolo giorno.

Il salmone affumicato è un ottimo prodotto molto gustoso. Tuttavia, la maggior parte delle persone, si limita ad acquistarlo sotto le feste di Natale per realizzare le classiche tartine. Qualche nostalgico, amante dei sapori anni Ottanta, ogni tanto lo compra per riproporre le famigerate tagliatelle panna e salmone.

A ben pensarci, il salmone affumicato è, a tutti gli effetti, un secondo piatto. Una fonte proteica che ogni tanto possiamo portare in tavola al posto di carne, formaggi e salumi. Infatti, non solo tartine e pasta con la panna, ecco cosa abbinare al salmone affumicato per una gustosissima cena facile e veloce. Tra l’altro, è anche un prodotto molto pratico perché non va cotto né pulito. Venduto in comode buste sottovuoto, basta aprire la confezione e mettere su un vassoio o direttamente sui singoli piatti. Molti, però, non considerano il salmone affumicato come un vero e proprio secondo, soprattutto perché non sanno cosa abbinarci insieme. Ecco che andremo a vedere numerose accoppiate molto invitanti.

Anzitutto, il salmone si sposa molto bene con alcuni formaggi. Soprattutto quelli un po’ aciduli tipo la robiola o i caprini. Un’idea simpatica potrebbe essere realizzare degli involtini.

Per quanto riguarda i contorni, trattandosi di un piatto freddo, è meglio optare per una portata d’accompagnamento calda, in modo da riequilibrare le sensazioni. Inoltre, è da ricordare che il salmone affumicato ha un gusto abbastanza deciso, meglio quindi puntare su qualcosa di poco forte e prepotente.

Gli spinaci bolliti e ripassati in padella con un filo d’olio si sposano molto bene. Idem le carote: fatte bollire e poi saltate in pentola con un po’ di burro e servite con una spolverata di prezzemolo.

Ottima scelta anche le verdure grigliate. Ideali le zucchine, dal sapore leggero e delicato. Bene anche le melanzane. Meglio invece evitare i peperoni, perché hanno un sapore piuttosto deciso ed invadente.

Infine, via libera alle crucifere

Alla famiglia delle crucifere appartengono verdure tipicamente invernali, come i broccoli, la verza, il cavolo, i cavoletti di Bruxelles e il cavolfiore. Con il salmone, stanno molto bene le cimette di broccoli o di cavolfiore fatte bollire. Deliziosi anche i cavoletti, magari ripassati in un po’ di burro.

Per accompagnare il tutto, ottimo il pane integrale oppure quello di farina di segale. Perfette anche le patate che, lo ricordiamo, non sono un ortaggio ma un tubero ricco di carboidrati. Semplicemente bollite, calde o tiepide, completano un pasto semplice ma raffinato e di gran gusto.

