Abbiamo deciso all’ultimo momento di partire per questo weekend lungo dell’Immacolata. C’è chi ha avuto la fortuna di prendersi tutti questi giorni di ferie ed è già partito. Però c’è anche chi avrà poco tempo a disposizione ma vuole spostarsi. La routine di tutti i giorni è diventata insostenibile e c’è la voglia di staccare.

Anche se abbiamo solo un giorno o due non significa che non abbiamo alternative. Già se vogliamo spostarci con poche ore di viaggio potremmo ancora trovare offerte pazzesche. La maggior parte delle persone ha già prenotato viaggio e albergo, ma non significa che sia tutto esaurito. Anzi spesso e volentieri sono proprio gli ultimi posti liberi ad avere prezzi stracciati.

Non solo mete europee, ecco 3 città italiane da visitare per un ponte dell’Immacolata last minute a poco prezzo

Vale quindi la pena di controllare queste mete che proponiamo oggi. Magari sarà possibile trovare un posto libero a poco prezzo e godersi comunque questo meritato riposo.

La prima città che proponiamo oggi è Spello. Un piccolo borgo medievale nel cuore verde d’Italia, l’Umbria. Abitazioni in pietra rosa e vicoletti in ciottolato incorniciati da fiori incredibili a primavera. Questa cittadina è famosa per le infiorate, ogni anno per il Corpus Domini la città è tappezzata di tappeti di fiori. Ma è una meraviglia anche in questo periodo dell’anno con le sue mura e la Villa dei Mosaici.

Scendiamo un po’ più a sud, precisamente in Campania nella città di Salerno. Affacciata sul mare, questo luogo negli anni è sempre più frequentato dai turisti. Le cose da vedere in questo posto meraviglioso sono tante, dal Castello di Arechi ai Giardini della Minerva. Ma in questo periodo dell’anno la città si illumina a festa con le Luci d’Artista. Installazioni luminose capaci di trasportare i turisti in un Mondo magico e fatato.

Un borgo incantato

Concludiamo la lista con la cittadina lucana di Pietrapertosa. Il borgo arroccato è avvolto tra le Dolomiti Lucane e quasi sembra un piccolo presepe. Vicoli in pietra con casette con tetti a spiovente ricchi di storia e cultura. In questo periodo stand gastronomici e botteghe danno vita alla perfetta atmosfera natalizia. Ma c’è molto altro da vedere, come il Volo dell’Angelo di cui abbiamo già parlato in un precedente articolo. “Uno dei 5 posti da vedere assolutamente in Basilicata che non tutti conoscono per una vacanza all’insegna del risparmio e ricca di sorprese”.

Insomma, non solo mete europee, ecco 3 città italiane da visitare per un ponte dell’Immacolata last minute a poco prezzo. L’Italia nasconde tantissimi gioiellini unici che vale davvero la pena visitare. Però se proprio vogliamo recarci in qualche città europea controlliamo bene le tariffe aeree. Se non abbiamo una meta precisa potremmo anche scovare qualche offerta incredibile. Basta conoscere i trucchi giusti per trovare i prezzi migliori.

