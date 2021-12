L’umidità, il vento e lo smog possono danneggiare a fondo la nostra chioma, rendendola secca e sfibrata. Con il maltempo i capelli tendono a sporcarsi molto più in fretta. Per questi motivi d’inverno è frequente lavarli più di spesso, ma questo può danneggiare ulteriormente i nostri capelli.

Oggi, perciò, vedremo alcuni metodi che ci permetteranno di lavare un numero minore di volte i capelli e di ridurre i danni del clima. Infatti, ecco 3 efficacissimi trucchi per avere capelli puliti e in piega per più di 3 giorni.

Le regole d’oro per mantenere la chioma sempre al top

Chi ha i capelli lunghi sa bene che ogni stress può danneggiarli in maniera irreversibile. Il freddo e il vento possono seccarli e sfibrarli, mentre l’attrito con gli abiti può causare le doppie punte. Per questo motivo in questo periodo dell’anno è importantissimo tenere i capelli legati e seguire alcune semplici regole per prevenire danni e disastri.

Per prima cosa dobbiamo ricordarci di pettinarci almeno due volte al giorno con una spazzola adatta. Poi dovremmo tenerli legati quando siamo in casa e quando dormiamo. Oltre a queste tecniche di base ora vedremo 3 metodi molto efficaci per ottenere risultati ancora più strabilianti.

Ecco 3 efficacissimi trucchi per avere capelli puliti e in piega per più di 3 giorni

Per avere capelli più a lungo puliti e in piega dobbiamo dimenticarci delle classiche federe in cotone e sceglierne una interamente in seta. Le fibre di questo materiale non fanno attrito con i capelli e limitano i danni. In questo modo la piega durerà più a lungo e non terremo alla larga il crespo. Dormire con una federa in seta è un regalo di comodità e bellezza che possiamo fare alle nostre chiome.

Se vogliamo evitare che il sebo si distribuisca sulla frangia, dandole dopo due giorni l’aspetto sporco, possiamo indossare due bigodini prima di andare a dormire. In questo modo il ciuffo o la frangia resteranno in ordine e puliti più a lungo.

Per ottenere un risultato davvero impeccabile non ci resta che indossare per la notte un comodo turbante in seta che protegge i capelli dallo sporco e dagli stress. Lo sporco di polvere e umidità non potranno sedimentarsi sulla chioma e lo shampoo durerà più a lungo.

Se useremo almeno uno di questi trucchi i nostri capelli appariranno più lucenti e sani.

