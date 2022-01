Nonostante le vacanze natalizie siano finite solo da pochi giorni, la mole di lavoro e di impegni ci fanno già pensare alle prossime ferie.

Il 2022 è peraltro un anno ricco di ponti, l’ideale per staccare la spina e raccogliere energie per ripartire con il piede giusto.

L’attuale situazione socio-sanitaria e le norme in vigore, tuttavia, sembrano lasciare davvero poco spazio all’immaginazione.

In ogni caso, nell’attesa di poter tornare a viaggiare sicuri, nulla vieta di fantasticare sulla meta delle prossime vacanze.

Resta comunque l’incognita: dove andare?

A tal proposito, torna utile l’oroscopo, infatti, non solo mesi e giorni fortunati, ogni segno zodiacale ha anche una destinazione ideale da visitare nel 2022.

A stabilirlo è l’astrografia, tecnica che, in base a calcoli astrologici riuscirebbe a individuare la località più adatta per ciascun segno dello zodiaco.

La meta ideale è quel luogo in cui sarebbe possibile ritrovare l’equilibrio e le energie positive di cui beneficiare in amore come nel lavoro.

Ariete, Toro, Gemelli

Un bel viaggio a Parigi potrebbe aiutare l’Ariete a cogliere nuove opportunità e chissà, magari incontrare l’anima gemella.

Decisamente meno chilometri servirebbero al Toro, amante dell’Italia e del buon cibo: tappa obbligata Parma, recentemente eletta miglior città per qualità della vita.

I Gemelli potrebbero invece pregustare un bel viaggio a Barcellona, città poliedrica e vivace, in linea con il loro spirito frizzante e sbarazzino.

Cancro, Leone, Vergine

Destinazione Lanzarote per il Cancro, che deve smettere di crogiolarsi nell’abitudine per cercare di mantenere tutto sotto controllo.

Torniamo in Italia con il Leone, che potrebbe ritrovare il proprio equilibrio lasciandosi trasportare dal fascino senza tempo della città eterna: Roma.

Completamente diverse le esigenze della Vergine, pronta a vivere nuove emozioni. Quale miglior viaggio se non quello alla scoperta di immensi spazi naturali incontaminati, magari nel Québec?

Scopriamo le destinazioni fortunate degli altri segni dello zodiaco, secondo le stelle.

Bilancia, Scorpione, Sagittario

Estero anche per la Bilancia e quale migliore meta di Atene per ritrovare l’armonia e la bellezza costantemente ricercate?

Altro discorso per lo Scorpione, che deve ritrovare il contatto con la sua indole più aspra e selvaggia: Matera è l’opzione da non sottovalutare.

Il Sagittario, invece, spirito libero per eccellenza ha bisogno di recuperare quella stessa libertà, ora più che mai limitata.

Suggerimento: Bangkok, per imparare a vivere tra caos e spiritualità.

Capricorno, Acquario e Pesci

Il Capricorno necessita di leggerezza e convivialità quindi potrebbe pensare ad un viaggio verso una città fresca e vivace come Napoli.

Infine, mentre l’Acquario spera di trovare avventura a Città del Capo, i Pesci anelano alla tranquillità della magica città lagunare, Venezia.