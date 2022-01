La verdura non deve essere per forza noiosa. Talvolta basta cambiare ricetta per trasformare gli ortaggi: da contorno visto e stravisto a stuzzicante golosità!

Questo vale anche per le crucifere. Infatti chi prepara il cavolfiore solamente bollito, in padella o al forno non sa a quale croccante delizia rinuncia!

La stagione delle crucifere

Il mese di gennaio rientra appieno nella stagione delle crucifere. Queste piante sono infatti resistenti al freddo e sopravvivono bene nell’orto autunnale e invernale.

Nella famiglia delle crucifere, o brassicacee, rientra una grande varietà di ortaggi. Innanzitutto i diversi tipi di cavolo, dal cappuccio al cavolo rapa, passando per la varietà ricchissima di vitamina C.

Ma sono crucifere anche delle piante che non assomigliano per nulla ai cavoli: per esempio rucola, senape e ravanelli. Oppure una radice che può diventare un utile rimedio naturale per alcuni fastidiosi problemi.

Fra le brassicacee più amate e versatili in cucina, ci sono sicuramente broccoli e cavolfiori. Entrambi si prestano per ricette molto semplici. Sono infatti buonissimi in padella o bolliti. Ma diventano davvero stuzzicanti se si aggiunge un tocco di creatività. Ecco come.

Per quanto riguarda i broccoli, il modo più originale per gustarli è aggiungere un ingrediente segreto: diventeranno un cremosissimo piatto invernale da leccarsi i baffi.

Invece il classico contorno di cavolfiori si trasforma in una golosità croccantissima se lo prepariamo impanato e fritto. Certo, forse la frittura non è la maniera più salutare di gustare i cavolfiori. Ma ogni tanto ce la si può concedere, salute permettendo, ovviamente. Ecco come prepararla.

Ingredienti:

1 cavolfiore;

2 uova;

pangrattato;

sale fino;

pepe;

olio di semi per friggere.

Procedimento:

pulire il cavolfiore e separare le cimette (cercando di ottenere cimette delle stesse dimensioni per garantire una cottura più uniforme); cuocere in abbondante acqua bollente per 10/15 minuti; infilzare il cavolfiore con una forchetta per verificare che sia morbido, ma non si sfaldi; scolare bene il cavolfiore e farlo raffreddare; sbattere le uova in una ciotola, salare e pepare a piacere; versare il pangrattato in un’altra ciotola; passare ogni cimetta di cavolfiore prima nell’uovo, poi nel pangrattato; far friggere il cavolfiore in una padella capiente con abbondante olio ben caldo; quando i cavolfiori sono dorati, trasferirli su carta assorbente, spolverizzarli con poco sale e servire.

Il contorno caldo e croccante è servito!